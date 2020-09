“Fai più la madre e meno il personaggio”: Franco Oppini demolisce l’ex moglie Alba Parietti

Ieri sera, nel salotto di Domenica Live, Franco Oppini ha lanciato una frecciatina all’ex moglie Alba Parietti, in merito alla sua telefonata in diretta nel reality di Alfonso Signorini.

Francesco Oppini è entrato soltanto da qualche giorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip e sui social è diventato già un meme, per via di alcune sue espressioni facciale non passate inosservate al mondo del web. All’esterno della casa, però, i rapporti tra il papà Franco Oppini e la mamma Alba Parietti non sembrano essere dei migliori. Ieri sera, nel salotto di Domenica Live, l’attore ha lanciato una frecciatina all’ex moglie Alba Parietti, in merito alla sua telefonata in diretta nel reality di Alfonso Signorini. Un gesto fuori di luogo, tanto che secondo Oppini, la showgirl avrebbe peccato di eccessivo protagonismo, finendo così con l’offuscare la presenza di Francesco. “Fai più la madre e meno la Parietti“, ha detto Franco. Del resto Alba Parietti è stata nominata diverse volte dopo l’ingresso del figlio nella casa. Una volta entrato, neanche il tempo di ambientarsi, Francesco ha commentato le parole della Contessa Patrizia De Blanck: “Lui è simpatico, è la madre – riferito ad Alba Parietti – che è una stro**a“. Ma il concorrente non si è smosso, e ha reagito con diplomazia. Poco dopo, in diretta, è arrivata lo squillo direttamente dal telefono della showgirl: “Hai ragione, lo sono davvero“, ha replicato alla De Blanck. Inutile, insomma, l’appello di Francesco che, poco prima, aveva scongiurato la produzione di evitare sorprese e incontri con la mamma. “Se entra lei io esco!”, aveva detto, deciso a fare il suo percorso da solo.

La pensa così anche papà Franco Oppini che, commentando quanto accaduto, ha detto: “Non sono incline alla polemica. Però era la serata di Francesco, era lui il protagonista. Ogni tanto, fai più la madre ed evita di essere la Parietti”, ha replicato. Nessuna accusa invece ad Alfonso Signorini che “ha fatto benissimo – dice – perché queste cose fanno parte della trasmissione”. “Però, tu, da madre, cerca di non offuscare tuo figlio“, ha detto riferendosi nuovamente all’ex moglie. Insomma, un commento tutt’altro che tenero e un gesto, quello di Alba, mirato esclusivamente a mettere il figlio in secondo piano.

Fonte: Live Non è la D’Urso