“Ho controllo sulla sua mente”, dice Davide della fidanzata Serena. E Temptation Island rischia di chiudere

È bufera su Davide Varriale, per alcune frasi pronunciate nella prima puntata di Temptation Island. Il giovane ha raccontato a una delle ragazze single di come lui riesca a controllare la vita della sua fidanzata Serena. Parole inaccettabili, gridano dal web. E molti chiedono la squalifica.

Temptation Island non è un programma in diretta, ma registrato. Pertanto, non ci potrebbe essere nessuna squalifica dei concorrenti, ma solo, eventualmente, un blocco totale della trasmissione. Cosa che potrebbe accadere realmente visto che la richiesta arriva direttamente dal mondo del web dopo le parole pronunciate da Davide Varriale e rivolte alla sua fidanzata Serena. Una coppia che si è messa in gioco per cercare di reagire alla gelosia possessiva del fidanzato, conscio a tratti dei suoi comportamenti. Eppure, durante la puntata, abbiamo visto un Davide Varriale totalmente privo di razionalità e con una fortissima voglia di controllare tutto ciò che fa o dice la sua fidanzata Serena. Un orrore andato in onda su Canale 5, un orrore che nessuno avrebbe dovuto permettere.

“L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra e niente amiche. Se lei vuole uscire con le amiche, io magari la faccio pure uscire ma gliela distruggo la serata”, ha detto Davide. L’uomo, infatti, non è solamente geloso della sua fidanzata ma è convinto di avere il controllo mentale sulla sua testa. “La controllo“, ha raccontato ai compagni del villaggio tanto che una tentatrice le ha fatto notare come il suo comportamento sia eccessivo e smisurato. Proprio per questo motivo, moltissimi utenti social sotto la pagina ufficiale del programma richiedono la qualifica immediata per Davide e sperano che Serena riesca ad abbandonarlo. Le accuse sono dirette in particolar modo verso il programma e la conduzione, accusata di non muoversi contro questi atteggiamenti e di averli mandati in tv.

Sembrerebbe anche, tra l’altro, che Davide Varriale abbia violato il regolamento di Temptation Island, dove non si potrebbe parlare prima della fine del programma. Dopo la puntata di mercoledì andata in onda, infatti, il fidanzato si sarebbe difeso dalle tante critiche e minacce ricevute a causa del suo atteggiamento definito maschilista e violento. Tuttavia, non si hanno ancora certezze sulla veridicità di questo profilo, ma se fosse davvero il suo le conseguenze e i provvedimenti potrebbero essere seri. Tuttavia, c’è da ricordare a chi richiede la squalifica che il programma, come già detto, è registrato. Ci toccherà, insomma, vedere come andrà a finire la love story tra i due. E’ probabile, però, che potremmo vedere un videomessaggio da parte di Alessia Marcuzzi e dalla redazione tutta.

Fonte: Temptation Island