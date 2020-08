Stefano De Martino: la “strana” reazione alla nuova fiamma di Belen

Vediamo insieme come ha preso Stefano De Martino, la nuova fiamma che ha catturato il cuore di Belen, dopo di lui.

La coppia, o meglio ex coppia, formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è al centro del gossip da settimane.

Ma vediamo meglio insieme una reazione in particolare.

Stefano De Martino: la reazione alla nuova fiamma di Belen

Come tutti ormai sappiamo, da settimane la relazione che sembrava andare a gonfie vele, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunta nuovamente al capolinea, e da allora impazza il gossip.

LEGGI ANCHE —-> TINA CIPOLLARI, ARRIVA UN GRANDE DISPIACERE: “NON POTRO’ PARTECIPARE”

In questo momento, la bellissima Belen sta cercando di voltare pagina e si trova in vacanza ad Ibiza, insieme a vari amici.

In questi ultimi giorni, poi si vocifera molto di un suo avvicinamento, dopo già un approccio con un’altro uomo, con una persona famosa nel campo della moda e dell’estetica di Milano.

LEGGI ANCHE—-> EMMA MARRONE ARRIVA LA CONFERMA “AL BACIO” CON NIKOLAI DANIELSEN– FOTO

Stiamo parlando di Antonio Spilbanese, ed in questi giorni stanno trascorrendo le loro vacanze, insieme ad Ibiza, ed il gossip è impazzito.

Per il momento, Stefano De Martino, sta reagendo con il più totale silenzio sulle vicissitudini amorose di Belen Rodriguez.

Mentre per il bel presentatore del programma Made in Sud, si era parlato di una frequentazione con Mariana Rodriguez, ma non si è andato oltre.

Si vocifera sul web, che Stefano De Martino, voglia tornare a conquistare il cuore della sua Belen, ma al momento non c’è nessuna conferma.

E soprattutto, se stà frequentando altri uomini, non sembrerebbe ci sia una possibilità per Stefano De Martino.

Secondo voi sta facendo bene Stefano a reagire con il silenzio e non manifestare, se è vero, che è ancora innamorato di Belen? Come vi sareste comportati voi se eravate in una situazione come questa?