Tina Cipollari, arriva un grande dispiacere: “non potrò partecipare”

Vediamo insieme di cosa si tratta per la super amata TIna Cipollari, il grande dispiacere che è arrivato inaspettatamente.

La bella e super conosciuta opinionista del programma pomeridiano di Maria De Filippi, Tina Cipollari, ha avuto un grande dispiacere, e del tutto inaspettato.

Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Tina Cipollari arriva un grande dispiacere inaspettato

L’opinionista per eccellenza del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, è proprio lei, Tina Cipollari.

Da molti anni riesce ad intrattenere il pubblico e a dividerlo in due, perché c’è chi le vuole davvero molto bene e chi non la pensa nello stesso modo.

LEGGI ANCHE —-> “LO FACCIO PER MIO FIGLIO LEONE”: DOPO CLIO ANCHE CHIARA FERRAGNI DICE ADDIO ALL’AMERICA

Molto spesso, poi, negli ultimi anni, Tina si attacca in studio, anche in modo molto vivace, con Gemma Galgani, una dama del Trono over.

Questa disputa tra le due tiene molto spesso banca durante la puntata e focalizza gli occhi di tutti.

In questi ultimi giorni, Tina ha trascorso le sue meritate vacanze in Sardegna, ed ha anche confermato la voce che a breve convolerà a nozze con il compagno Vincenzo Ferrara.

LEGGI ANCHE —-> BELEN RODRIGUEZ: RIVELATO IL NOME DEL SUO NUOVO AMORE, DOPO IL PRIMO FLIRT

Per il momento ancora non c’è una data precisa, o almeno così sembra, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

Ma c’è una cosa su Tina Cipollari che in pochi conoscono, cerchiamo di capire di che cosa si tratta.

Sulle pagine del giornale Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato di essere molto devota alla Santa di Viterbo, ovvero Santa Rosa.

La festa in suo onore viene celebrata il 3 di settembre, ma quest’anno non sarà possibile, e Tina ha dichiarato tutto il suo dispiacere.

Non ci sarà nessuna processione con il Baldacchino che è stato riconosciuto anche come Patrimonio dell’Unesco.

Davvero, quindi, un grande dispiacere inaspettato per la bella Tina Cipollari, ma bisogna fronteggiare l’emergenza in corso per il Coronavirus, sperando che il prossimo anno sarà possibile farlo senza alcun tipo di limitazioni.

E voi siete devoti a qualche Santo in particolare? Vi piace Tina Cipollari e la seguite come opinionista del programma Uomini e Donne?