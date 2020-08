“Lo faccio per mio figlio Leone”: dopo Clio anche Chiara Ferragni dice addio all’America

Chiara Ferragni ha messo in vendita la sua casa a Los Angeles. L’influencer sembra voler tornare definitivamente in Europa. Il motivo? Leone.

Lo aveva già annunciato, nei giorni scorsi, la beauty influencer Clio Make Up. Quest’ultima, volto noto dei social e della tv anche grazie alla rete Real Time, aveva riferito ai suoi followers la sua volontà di voler fare ritorno in Italia, lasciando l’America. Il motivo? Troppa criminalità, troppi pericoli, troppi rischi. E con un figlio da crescere, gli USA non sembrano il massimo per chi vuole offrire ai propri piccoli un futuro tranquillo e sereno. Stessa cosa sembra fare Chiara Ferragni. L’influencer ha preso l’importante decisione di lasciare in modo definitivo l’America, tanto che he messo già in vendita la sua villa a Los Angeles. L’imprenditrice digitale, che ormai da anni vive a Milano con suo marito Fedez, faceva ormai avanti e indietro tra la sua casa in Italia e quella in America.

“Vorrei vendere la mia casa a Los Angeles, l’anno prossimo la metterò in vendita per comprare una casa vacanza abbastanza vicina a Milano. Quindi abbiamo varie opzioni che stiamo vagliando”, ha spiegato Chiara ad un follower che le chiedeva cosa ne sarebbe stato del suo appartamentino in pieno centro di Los Angeles. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione? La voglia di ritornare nella sua terra, sicuramente. “Sono stata benissimo a Los Angeles, ho vissuto lì a tempo pieno per circa 4/5 anni ma ora sento che Los Angeles non mi appartiene più”, ha ammesso Chiara su Instagram. E ha poi ha aggiunto: “È una città che continuerò a visitare molto, ma in una casa in affitto, non più nella mia, anche se mi piace molto quella perfetta, piccola casa”. Un ruolo decisivo, nella scelta, ha avuto anche il piccolo Leone, nato dalla relazione con il cantante Fedez. “Ritengo che mio figlio Leo debba crescere come europeo, visto che io e Fedez siamo europei”, ha poi concluso l’influencer. Intanto, per lei e per la sua splendida famiglia è tempo di vacanze: mare, montagna, piscina. L’influencer non smette di condividere nulla con i suoi seguaci virtuali. E’ a loro, del resto, che deve la sua fama.