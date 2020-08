Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore a Chiara Ferragni e, soprattutto, chi ha incontrato e perché è scappata via.

Chiara Ferragni insieme al marito Fedez, stanno trascorrendo le loro vacanze in Sardegna, ma è successo qualcosa di particolare.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Chiara Ferragni incontra Rovazzi e la De Lellis: Lei è costretta a scappare via

E’ successo qualcosa di davvero particolare per la bellissima Chiara Ferragni nelle ultime ore in Sardegna, dove stà passando le sue vacanze estive, insieme al marito.

Si è incontrata nello stesso ristorante dove si trovava Rovazzi, ma il motivo non era per fare pace con Fedez.

La Sardegna è stata una meta davvero molto scelta dai vari personaggi del mondo dello spettacolo, e di conseguenza è molto probabile incontrarsi nei locali più conosciuti.

E propio così è andata per la bellissima Chiara Ferragni, che al ristorante ha incontrato Rovazzi e non solamente lui, c’era anche Giulia De Lellis.

Stando al giornale Chi, che ha riportato l’evento accaduto nei giorni scorsi, Chiara si era recato in un ristorante molto conosciuto sulla Costa Smeralda chiedendo un tavolo per mangiare una pizza.

Ma al tavolo, che normalmente sceglie, era già occupato da un famoso giocatore di calcio, e proprio in quel momento incrocia lo sguarda con Rovazzi, che era seduto lì vicino.

Ovviamente, anche Chiara non ha più buoni rapporti con lui, e tra i due non c’è stato alcun tipo di gesto o saluto.

Qualche giorno prima, Chiara Ferragni, aveva avuto un’altro incontro ovvero con Giulia De Lellis, che sta trascorrendo qualche giorno in Sardegna dopo la fine della sua relazione.

Il tutto è stato ripreso con un cellulare e possiamo vedere Giulia che indossa un abito lungo e si avvicina al tavolo dove c’era Chiara per salutarla e fare quattro chiacchiere.

In molti pensavano che tra loro non scorreva buon sangue ma non sembra affatto sia così.

E voi avete mai avuto un incontro non desiderato mentre stavate entrando in un ristorante o mentre eravate seduti a cenare? Come è andata a finire?