Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato Ilary Blasi, dove si mostra con un paio di scarpe dal costo davvero proibitivo per tutti!

Ilary Blasi è molto amata dal pubblico ed, ovviamente, è anche molto seguita su Instagram.

Ma vediamo insieme un dettaglio davvero molto particolare, di una recente fotografia pubblicata.

Ilary Blasi: le scarpe che indossa hanno un costo proibitivo!

La bellissima moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, sembra essere finita al centro del gossip per un particolare dettaglio che indossa in una recente fotografia che ha pubblicato su Instagram.

Ovviamente, non ha mai detto di rinunciare agli abiti di marca e soprattutto a quello che le piace, anche perché può permetterselo tranquillamente, e lei si mostra per com’è.

Ma in una recente immagine, si è mostrata con indosso solamente un costume ed un paio di scarpe, ma il totale del suo abbigliamento era di circa 2000 euro, vediamo meglio insieme nel dettaglio il tutto.

In questa particolare fotografia, Ilary indossa un paio di sneakers, ovvero delle Nike Air Jordan in edizione limitata, ed il loro costo sembra aggirarsi intorno ai 2000 euro.

Mentre per quanto riguarda il costume, è un bellissimo costume intero color oro di Moschino ed il suo valore è di circa 200 euro.

Spesso Ilary, però non viene criticata per quanto spende, ma perché secondo alcuni ammiratori, o presunti tali, non enfatizza la sua bellezza.

Ma come sappiamo, sono moltissime le donne dello spettacolo, che nelle loro fotografie, mostrano accessori super costosi e di lusso, come Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, oppure Chiara Ferragni, la regina delle influencer.

Ilary Blasi, non ha mai commentato chi la critica per le sue spese eccessive per l’abbigliamento o gli accessori, quindi per il momento tutto tace.

E voi cosa ne pensate di questo look scelto da Ilary Blasi? Vi piace oppure avreste fatto un’altra scelta con quella somma a vostra disposizione?