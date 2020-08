Emma Marrone arriva la conferma “al bacio” con Nikolai Danielsen – FOTO

Cerchiamo di capire cosa c’è di vero dalle insistenti voci di una conferma per la relazione tra Emma Marrone e Nikolai Danielsen.

Emma Marrone sta vivendo un grande momento professione, perché tra pochi giorni uscirà il suo nuovo singolo.

Ma vediamo insieme che cosa hanno fotografato in questi giorni, gridando allo scoop.

Emma Marrone arriva la conferma “al bacio” con Nikolai Danielsen

A riportare lo scoop è il giornale “Diva e Donna” che sembra aver catturato la presunta conferma della loro relazione, con un bacio.

Ma iniziamo pian piano a capire cosa sta succedendo tra Emma Marrone e Nikolai Danielsen.

La coppia, non è la prima volta, che sembra sia fidanzata, perché già lo scorso anno sembra esserci stato un presunto flirt.

Come dicevamo, in questi giorni, e per la precisione il 28 di agosto, uscirà il suo nuovo singolo che si chiama “Latina” ed è super aspettato dai suoi fan e non solo.

Se guardiamo le immagini che hanno pubblicato sul giornale in questione, sembra un vero e proprio ritorno d’amore tra i due.

La coppia ha trascorso alcune ore su di una barca al largo di Positano, e sembra anche che ci sia un bacio tra i due.

Non possiamo avere la certezza di questo, perché potrebbe essere anche una particolare inquadratura, ma come si suol dire in questo caso, se son rose fioriranno.

Nikolai è un campione di kickboxing ma è anche un modello, per marchi molto famosi come Armani e Dolce e Gabbana.

E voi cosa ne pensate sia della fotografia che ha pubblicato Diva e Donna? E siete felici che Emma abbia trovato finalmente l’amore, anche se ancora non abbiamo la certezza?