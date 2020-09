Anticipazioni Uomini e Donne, ecco cosa vedremo oggi in tv

Nella puntata di questo pomeriggio di Uomini e donne, Gemma Galgani prenderà una decisione drastica che riguarda lei e il cavaliere Paolo.

Le anticipazioni di questo pomeriggio arrivano da Solodonna.it. Nella prossima puntata di Uomini e Donne, noto e seguitissimo dating show di Maria De Filippi, in onda come sempre alle 14.45, vedremo ancora una volta protagonista Gemma Galgani. La dama, si sa, cerca l’amore da tempo ma non lo ha ancora trovato, nonostante alla sua corte sia sceso il bel Nicola Vivarelli, poi conteso dalla dama Valentina. Dopo aver rifiutato il “toy boy”, Gemma ha iniziato una frequentazione con Paolo, paragonato dalla donna all’attore Can Yaman.

Nonostante gli apprezzamenti, la dama torinese ha comunque deciso di interrompere la loro conoscenza, dopo un bacio che i due si sono scambiati e che entrambi hanno definito “umido”. Non mancheranno gli attacchi e le critiche da parte di Tina Cipollari, esuberante opinionista del dating show di Maria De Filippi, che da anni non riesce a tollerare l’atteggiamento della settantenne. Come sempre, Tina sarà protagonista di un simpatico siparietto e continuerà a punzecchiare la Galgani in modo colorito.

Viceversa, l’atteggiamento tenuto dalla Cipollari non piace alla Galgani, che si lascerà andare a un lungo sfogo, trasmesso mentre Gemma si trova al centro dello studio della trasmissione. Anticipando qualcosina in più, Gemma racconterà che con il cavaliere dai lunghi capelli non è scattata la scintilla, nonostante il bacio. L’uomo, infatti, non le dà l’attenzione che lei vorrebbe. E lei, invece, vuole attenzioni quotidiane, vuole sentirsi importante, vuole essere corteggiata dal suo cavaliere. Riuscirà Gemma a trovare, prima o poi, l’amore che desidera? Una cosa, però, è certa: il lunedì non c’è spazio per nessuno. Ma solo per la dama torinese che ormai da anni allieta i telespettatori da casa, in quelli che spesso sono noiosissimi e stancanti lunedì!