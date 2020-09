Can Yaman: lo spot televisivo mostra i muscoli ed altro di lui-VIDEO

Vediamo insieme uno spot televisivo dove come interprete c’è il bellissimo Can Yaman, dove si notano tutti i muscoli, e non solo!

Lui è uno degli attori più in voga al momento, che sta lasciando tutti senza parole per la sua bravura e bellezza, ovvero Can Yaman

Vediamo insieme alcune immagini, che tolgono il fiato.

Can Yaman: lo spot televisivo mostra i muscoli ed altro di lui

Lui è il protagonista della soap opera DayDreamers, che ha fatto incollare alla televisione moltissimi telespettatori per tutti il periodo estivo.

Stiamo parlando del bellissimo Can Yaman, attore turco di 30 anni, che lascia tutti senza fiato per la sua bellezza.

Ma torniamo allo spot per un brand di moda, che sta facendo impazzire le ammiratrici del bel Can, e non solo.

In questo video possiamo vederlo con vari stili, dallo sportivo all’elegante, al sexy, e tutti gli calzano a pennello.

Al momento è possibile vedere la pubblicità sul suo profilo social di Instagram, ma siamo fiduciosi che presto lo potremmo ammirare anche sul grande schermo, forse.

Il marchio che pubblicizza si chiama Tudors, e lo stesso Can ha dichiarato di essere molto felice di far parte di questo nuovo progetto.

Al momento è possibile trovare il marchio in questione, in ben 14 paesi, ma è in continua espansione.

Il video ha ricevuto moltissimi commenti dalle varie ammiratrici del bel Can Yaman, ed effettivamente è difficile non confermare che si tratta di un bellissimo ragazzo.

E voi cosa ne pensate di Can come attore e come uomo? Siete anche voi delle sue ammiratrici oppure no?