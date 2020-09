Vediamo meglio insieme che cosa è successo al bellissimo protagonista di DayDreamer, Can Yaman e perchè è disperato.

Uno degli attori maggiormente apprezzati da questa estate è proprio lui, Can Yaman, ma è successo qualcosa che lo rende inconsolabile e triste.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Can Yaman inconsolabile: lasciato e tradito dalla sua fidanzata

E’ diventato nelle ultime settimane, o meglio mesi, uno degli attori più richiesti ed apprezzati, nel nostro paese, per via della soap opera per il quale recita.

Stiamo parlando di lui, Can Yaman, che possiamo ammirare in DayDeamer-Le ali del sogno.

Il ragazzo è di origini turche ed ha 30 anni, e da qualche tempo si parla di una sua possibile relazione con una collega, ovvero Demet Ozdemir, ma non sembra vero.

Can per il momento è single, ma in passato ovviamente è stato fidanzato, ma anche tradito e lasciato dalla sua compagna dell’epoca, ovvero Bestemsu Ozdemir.

La relazione è di circa 3 anni fa, e sembra sempre dalle voci che circolano, che all’inizio era tutto perfetto, fino a quando Can non ha scoperto di essere stato tradito, mettendo quindi fine alla relazione che avevano.

Sembra strano pensarlo, ma questo bellissimo ragazzo ha sofferto per amore, come tutti noi.

Per quanto riguarda poi altre informazioni sulla sua vita privata, sappiamo che è laureato in Giurisprudenza.

Probabilmente, nelle prossime settimane potremmo vedere il bellissimo Can in qualche programma televisivo, anche se per il momento non c’è nessuna conferma.

E voi cosa ne pensate di questo attore che ha conquistato il cuore di moltissime donne di ogni età? Avete seguita la soap opera?