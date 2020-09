Vediamo insieme che cosa ha confessato il noto attore toscano, Giorgio Panariello, per quanto riguarda la sua malattia.

Giorgio Panariello ha spiazzato tutti con questa particolare dichiarazione, perché nessuno sospettava assolutamente nulla.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Giorgio Panariello confessa la sua malattia: “Dolori allucinanti”

Tutti noi conosciamo ed apprezziamo il famoso comico Giorgio Panariello, come comico ma anche come presentatore.

Riesce sempre a far divertire il pubblico che lo segue sempre con grande affetto da casa, ma della sua vita privato conosciamo poche informazioni.

Sappiamo che è felicemente fidanzato con una modella che si chiama, Claudia Maria Capellini, che fisicamente assomiglia molto alla bellissima Belen Rodriguez.

Giorgio, non si è mai sposato e non ha figli con precedenti donne, ma la sua vita non è sempre stata rosa e fiori, ci sono stati anche molti momenti no.

Recentemente Giorgio, ha dichiarato in una intervista che ha una malattia, cosa che nessuno sapeva.

Da piccolo, Giorgio è stato accudito dai nonni, perché la mamma lo aveva abbandonato, e successivamente ha scoperto di avere una malattia.

Ha dichiarato durante una intervista le seguenti parole:

“Soffrivo di dolori lancinanti, dal collo in giù….a seguito di accertamenti ha scoperto di avere una infezione alla colonna vertebrale”

Giorgio credeva di essere solamente molto stressato, ma in realtà ha scoperto di avere una patologia che si chiama Spondilite, ovvero una infiammazione seria della colonna vertebrale.

Al momento non esiste una cura definitiva, quindi Giorgio convive con questi forti dolori che può attenuare con degli antinfiammatori.

Ha iniziato anche con delle flessioni addominali e vari massaggi, per cercare di migliorare la situazione.

Giorgio Panariello ha terminato dichiarando che con il passare del tempo il dolore si è leggermente attenuato e prosegue con le sue sedute di fisioterapia.

E voi conoscevate questa malattia per il quale al momento non c’è una cura definitiva? sapevate che il noto comico aveva questo problema?