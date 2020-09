Wanda Nara sempre in evidenza sui social: lady Icardi posta un video bollente su Instagram che fa impazzire i suoi follower

L’ex di Maxi Lopez è come sempre molto attiva sui social. In particolar modo su Instagram dove pubblica foto e video con un certa frequenza. Qualche giorno fa è scoppiata l’ennesima polemica nei suoi confronti. Quando una foto ha mostrato che a scattarle alcune foto che poi pubblica sui social è uno dei suoi figli. Si tratta dell’ennesima critica feroce che la bellezza argentina ha ricevuto nell’ultimo periodo. Infatti ricordiamo quella che è arrivata nei suoi confronti all’indomani della positività del marito Mauro Icardi al coronavirus. E con la sua anche quella di uno dei figli. E’ stato ancora una volta il suo ex Maxi Lopez a scagliarsi nei suoi confronti. Sotto accusa ci sarebbero i continui spostamenti che costringerebbe a fare anche ai figli. Ma soprattutto la vacanza ad Ibiza. Luogo che, secondo Maxi Lopez, era a rischio per la situazione che si vive per il coronavirus. Intanto lei continua per la sua strada. Non rispondendo alle critiche, continuando ad essere molto presente sui social. Sia per situazioni di vita privata che per lavoro. Infatti tanti sono anche i post che riguardano il suo marchio di cosmetici che porta il suo cognome. Un brand da lei creato e voluto, che la proietta nel mondo imprenditoriale, oltre che quello sportivo. Infatti è sempre Wanda Nara a curare gli interessi del marito facendogli da agente calcistico. Come detto tantissimi sono i post su Instagram che evidenziano la sua estrema bellezza. Foto ma anche video fanno spesso il giro del web. L’ultimo video da lei pubblicato ha mostrato il suo marchio di cosmetici, ma ha messo in evidenza il suo décolleté che non è passato inosservato. Tanti i complimenti per lei da parte dei follower per il post (pubblicato sotto) che ha avuto l’ennesimo grande successo.