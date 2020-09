Barbara D’urso dimentica il nome dell’ospite: “Mai vista così in difficoltà!”

Vediamo insieme che cosa è successo alla bravissima, e super amata, Barbara D’Urso che ha dimenticato il nome di un suo ospite in diretta.

La signora della domenica, Barbara D’Urso, è apparsa visibilmente in difficoltò durante Live non è la D’Urso.

Cerchiamo di capire cosa è successo.

La domenica appena trascorsa ha visto andare in diretta la prima puntata del programma condotto dalla bravissima e super amata Barbara D’urso, ovvero Live non è la D’urso.

Ma proprio durante la prima parte è successo qualcosa che nessuno si aspettava, ovvero la padrona di casa ha dimenticato il nome dell’ospite.

Ovviamente, tutto durante la diretta, ed è stato immediatamente commentato sui vari canali social.

Probabilmente Barbara D’urso, dopo il lungo periodo estivo, ha avuto bisogno di qualche momento in più prima di entrare a pieno regime nella routine televisiva del suo programma.

Barbara si è vista molto imbarazzata per l’accaduto ed in uno stato evidente di difficoltà, mentre introduceva anche un argomento particolare, ovvero le violenze accadute nel nostro paese in queste ultime settimane.

Ha iniziato presentando i suoi ospiti, ma poco dopo, ha iniziato ha cercare frettolosamente tra i fogli, ma non sapendo come andare avanti ha dichiarato che non ricordava il nome dell’ospite ed ha chiesto aiuto alla regia.

Ma nessuno l’ha aiutata e l’ospite si è presentata da sola, una donna che si chiama Karima, Barbara ovviamente si è subito scusata con il suo pubblico.

Ma in molti hanno commentato sui vari profili social quello che era appena accaduto e si sono chiesti come mai fossi così in difficoltà

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto alla bravissima e super amata Barbara D’urso? Non potrebbe essere uscito, semplicemente fuori, un lato umano, e non quello di una donna di ferro?