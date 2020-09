Vanessa Incontrada si presenta su Instagram con un nuovo look dei capelli che lascia i fan senza parole. La reazione per lei è inaspettata

L’attrice e conduttrice è impegnata da ieri sul set del film “Ostaggi” con Gianmarco Tognazzi ed Elena Cotta solo per fare qualche nome. Location è Rende, in provincia di Cosenza, ma si girerà in tante altre città per il lavoro della regista Eleonora Ivone. E’ stata proprio l’attrice spagnola ad anticipare la sua presenza sul set con un post su Instagram che ha lasciato a bocca aperta i follower e gli ammiratori. Infatti Vanessa ha colto l’occasione per mostrare a tutti il suo cambio look dei capelli. Non troppo nel taglio, ma soprattutto nel colore. Abbandonato il biondo e le sfumature chiare. Il cambiamento è stato radicale ed ha stupito tutti i suoi ammiratori. Che sono rimasti senza parole, ma in modo favorevole. Infatti il castano sta benissimo all’attrice e conduttrice. Che, dopo una prima fase di shock, ha visto i follower apprezzare il suo ‘nuovo’ volto. Facendole una serie di complimenti infinita. Infatti la bellezza spagnola rimane uno dei personaggi più amati dagli italiani. Sempre, sin dai suoi esordi televisivi in Italia, il suo successo è stato evidente. Con la crescita professionale che è continuata negli anni così come l’amore nei suoi confronti da parte dei fan. Il post che ha pubblicato ha fatto in pochi minuti il giro del web. Con tantissimi commenti che hanno stupito per la passione nei suoi confronti che hanno mostrato la maggior parte dei suoi ammiratori. Infatti, se in un primo momento ci sono state alcune divisioni su chi la preferiva bionda e chi invece la preferisce castana, il resto sono stati d’accordo su un solo aspetto. Non conta per lei il colore dei capelli quando di fondo possiede una bellezza straordinaria da togliere il fiato. Un complimento che ha reso felice Vanessa Incontrada, al di la di quanto possa piacere o meno il post che abbiamo pubblicato sotto.