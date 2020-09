Mara Venier vicina all’addio: ascolti bassi per il programma Domenica In

Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultime ore per quanto riguarda Mara Venier ed un possibile addio a Domenica In.

Il programma domenicale condotto dalla super amata Mara Venier è iniziato da solamente una settimana, ma sembra esserci già qualche problema.

Vediamo meglio insieme le voci che ci sono.

Mara Venier è una donna del mondo dello spettacolo davvero molto amata e seguita, ma la prima puntata del suo programma domenicale, non sembra essere andata come tutti speravano.

Ha infatti perso ben 8 punti in percentuale rispetto allo scorso anno, nella stessa puntata di inizio stagione.

Nella puntata iniziale tra gli ospiti c’è stata anche l’amica Romina Power, con il quale ha accennato anche che potrebbe lasciare prima il programma perché stanca.

Come a tutti noi, anche a Zia Mara vorrebbe trascorrere del tempo in famiglia e riposarsi dopo moltissimi anni di lavoro.

Lo scorso anno, Mara era tornata in Rai dopo un periodo di allontanamento, ed era riuscita a risollevare le sorti del programma, anche in un particolare periodo come quello della lotta al Covid dove tutte le trasmissioni si sono dovute modificare.

E’ intervenuto anche Maurizio Costanzo, sull’argomento dichiarando tutta la sua stima verso Mara, anche sulle pagine del giornale Libero.

Ha infatti dichiarato, che secondo lui, nel momento in cui Mara Venier vuole smettere di condurre il programma dovrà essere modificato il nome perché quasi tutti gli spettatori identificano Domenica In con la sua immagine.

E voi avete seguita la prima puntata del programma condotto dalla super amata Zia Mara? Vi piace come presentatrice e come donna oppure no?