Emma Marrone fa il tampone per il Coronavirus: la sua strana reazione

La bravissima e super seguita, Emma Marrone, si è sottoposta al tampone per il Coronavirus, vediamo insieme la sua reazione.

Emma Marrone come tutti sappiamo, è uno dei giudici per quanto riguarda il talent X–Factor, e nelle ultime ore ha pubblicato un breve video mentre effettuava il tampone per il Covid-19.

Vediamo insieme come ha reagito.

Nel breve video che ha pubblicato direttamente la bravissima Emma Marrone, possiamo leggere come sottotitolo caffè e tampone.

Si perché durante una pausa delle registrazioni per il talet, X Factor, Emma si è sottoposta al tampone per verificare un eventuale positività al Coronavirus, come tutti gli altri giudici.

Ma la sua particolare reazione non è di certo sfuggita al web, vi ricordiamo che il tampone si effettua inserendo un bastoncino nel naso.

Nel momento in cui le viene effettuato il test si sente un suo urlo e le esce spontanea una parolaccia.

Emma chiede anche se è possibile fare più piano, ma con una faccia mista tra dolore e sorriso.

Ci tiene a specificare che è solamente una sensazione di fastidio e nulla di più, ma è qualcosa che va fatto per la salute ed il bene di tutti.

Il tampone poi è davvero una cosa molto veloce, anche se sicuramente altrettanto fastidiosa.

Alla fine del video Emma insieme al collega Manuel si chiedono dove sia finito Mika, forse era il suo turno.

E voi cosa ne pensate della reazione di Emma Marrone? Vi siete dovuti sottoporre al test anche voi?