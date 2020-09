Benedetta Rossi: “Non sono più il primo pensiero romantico di mio marito”

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Benedetta Rossi in queste ultime ore e per quale motivo non è più il primo pensiero romantico di Marco.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più apprezzate degli ultimi anni, con un grandissimo numeri di utenti che la seguono sui vari canali social.

Ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato, di particolare, nelle ultime ore.

Benedetta Rossi: “Adesso non sono più il suo primo pensiero romantico di Marco”

Come tutti sappiamo, Benedetta Rossi è felicemente sposata con Marco, e la coppia si conosce da moltissimi anni.

In queste ultime settimane però c’è stato un avvenimento che ha lasciato, sia Benedetta che Marco, davvero molto tristi.

Perché dopo circa 17 anni è venuto a mancare il loro amato cagnolone Nuvola, che in molti, anche da casa ormai amavano e gli volevano bene.

La coppia, una volta annunciata la perdita di quello che per loro era un componente importante della famiglia è stata sommersa da messaggi e segni di vicinanza.

E qualche settimana dopo, hanno annunciato l’arrivo di un nuovo cagnolino, che casualmente, è molto simile a Nuvola, e si chiama Cloud, ovvero nuvola in inglese.

Per Benedetta e Marco è stato un vero e proprio segno del destino e si nota tutto il loro amore verso questo nuovo arrivato.

Ma torniamo al breve video che ha pubblicato Benedetta nelle ultime ore, dove dichiara che il suo posto nel pensiero da parte di Marco, per i momenti romantici è stato preso dal nuovo arrivato, ovvero da Cloud.

Il tutto con tono scherzoso mentre Marco balla un lento con in braccio Cloud sulle note di una canzone del fil A Star is Born che è andato in onda ieri sera.

La coppia formata da Benedetta e Marco è sempre molto affiatata, ma il piccolo Cloud piano piano si sta facendo sempre più strada nei loro cuori.

Anche voi avete un rapporto speciale con il vostro cucciolo di casa? Di che animale si tratta?