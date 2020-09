Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ore passate da poco direttamente Emma Marrone su un nuovo problema di salute.

La bellissima e bravissima cantate Emma Marrone, ha dichiarato nelle scorse ore, un nuovo problema di salute, che l’affligge.

Vediamo insieme di che cosa si tratta e tutte le informazioni in merito.

Emma Marrone confessa un nuovo problema di salute su Instagram

Negli ultimi anni, Emma Marrone ha dovuto affrontare una malattia molto grave, ed ha fatto preoccupare molto tutti i suoi fan, e non solamente loro.

La bravissima cantante, ha superato un tumore alle ovaie, ed è ufficialmente fuori pericolo, come lei stessa ha comunicato alcuni giorni fa sul suo profilo social di Instagram.

Ma nelle storie, sempre di Instagram, nelle scorse ore è appara non al centro per cento come al solto, ed in molti si sono preoccupati per la sua salute.

Emma ha dichiarato che aveva un forte mal di testa già dalle prime luci del giorno, e dopo alcune ore ha comunicato cosa stesse succedendo.

La cantante ha rivelato che soffre di un problema di salute, molto comune, specialmente se non si hanno più 18 anni, stiamo parlano dei dolori legati alla cervicale.

Emma stessa ha dichiarato: “Sto invecchiando male” sorridendo, e con l’arrivo dell’inverno questo problema l’affliggerà spesso.

Quindi un problema con il quale dovrà convivere per un po’, ma fortunatamente qualcosa che si può gestire.

Parlando, invece della sua carriera professionale, il suo nuovo singolo Latina, sta scalando le classifiche in pochissimo tempo.

A breve poi, la potremmo vedere come giudice del programma musicale X Factor, un talent come quello al quale lei stessa a partecipato, ovvero Amici di Maria De Filippi, che le ha permesso di arrivare dove è oggi.

Anche voi come la bravissima e bellissima Emma Marrone, avete dolori o problemini di salute legati alla vostra età? Oppure come curate i problemi di cervicale se anche voi ne soffrite?