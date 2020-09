Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Raimondo Todaro sulla presunta relazione con Elisa Isoardi.

Il ballerino, tra i più conosciuti del programma Ballando con le stelle, ha parlato dicendo quanto c’è di vero con Elisa Isoardi.

Vediamo meglio insieme.

Raimondo Todaro a cuore aperto su Elisa Isoardi e la presunta love story

Dopo vari cambi di programma, a breve inizierà Ballando con le Stelle, presentato dalla bravissima e super seguita Milly Carlucci.

Per quanto riguarda la gara di ballo, sono già 15 anni che va in onda su Rai1, ma in questa ultima edizione spostata varie volte a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, si parla spesso per motivi di gossip.

Si perché qualche giorno addietro, il ballerino Raimondo Todoro, veterano del programma, è stato paparazzato insieme alla sua allieva, ovvero Elisa Isoardi, mano nella mano per le vie di Roma.

Da quel momento in poi il gossip è impazzito su di loro, e a questo punto è intervenuto direttamente Raimondo per mettere in chiaro cosa succede.

Il professionista ha dichiarato le seguenti parole.

“Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione”.

Quindi, chi sperava in una nuova relazione per la bellissima Elisa Isoardi er per il ballerino, purtroppo deve ricredersi.

I due hanno solamente un bel rapporto ed una grande sintonia, nata forse, anche dalle tante ore di prove per il programma.

Le vite amorose dei due amici sono particolari, perché per quanto riguarda Elisa, dopo la fine della sua relazione con Matteo Salvini, si è parlato di una breve relazione con Alessandro Di Paolo, ma che è durata pochi mesi, e poi nulla.

Mentre per quanto riguarda Raimondo Todaro, è terminata la relazione con la moglie, Francesca Tocca, pochi mesi fa, per la precisione a dicembre.

Quindi se son rose, magari con il tempo fioriranno, ma per il momento sono solamente buoni, anzi ottimi amici.

E voi cosa ne pensate di questa dichiarazione fatta da Raimondo Todaro? Vi piacerebbero come coppia?