Rita Rusic è un vero spettacolo in spiaggia: follower pazzi di lei e delle sue curve che fanno il giro del web in pochi minuti

Bellissima e sexy, a sessant’anni è una donna che riesca ad attirare si di se l’attenzione del web. Infatti la sua popolarità sta crescendo anche su Instagram, dove è davvero molto attiva con foto e video che accendono la passione dei suoi ammiratori. Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle protagoniste indiscusse. Con il suo fascino e con la sua personalità forte ha conquistato i telespettatori. I suoi confronti con Valeria Marini all’interno hanno toccato livelli altissimi. Con le sue risposte taglienti e dirette nei confronti della showgirl che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. Tra di loro non c’è stata mai una simpatia. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non ha mai preso bene la relazione della showgirl anche dopo la separazione del marito. E per questo i rapporti con la Marini anche all’interno della casa non potevano che essere tesi. Messa alle spalle l’esperienza al GF Vip, l’ex moglie di Cecchi Gori è tornata alla sua passione. Che resta quella della recitazione. Impegnata per spot e lavori personali, cura con una passione maniacale la sua immagine. Con il suo fisico perfetto, anche alla sua età Rita Rusic fa impazzire i suoi follower di Instagram. Che nell’ultimo periodo la stanno ammirando in video e foto bollenti. La sua ultima pubblicazione ha avuto un grande successo. In spiaggia sotto un ombrellone ha messo in evidenza il fisico perfetto e le sue curve. Che ancora oggi fanno sognare i suoi ammiratori. Che hanno commentato anche con ironia il suo post che ha ottenuto numeri importanti anche a pochi minuti dalla pubblicazione. Un suo fan le ha scritto, in modo scherzoso: “Vorrei essere quell’ombrellone”. Ma anche altri commenti del tipo “Sei sempre la migliore di tutte”. A conferma della grande passione che hanno i follower nei suoi confronti.