La dichiarazione è arrivata da pochissimo tempo e direttamente dallo staff del Grande Fratello Vip, per un concorrente ricoverato.

E’ stato direttamente il Grande Fratello Vip ha comunicare questa notizia, dove viene dichiarato che un concorrente non sta bene, anzi è stato ricoverato in ospedale.

Vediamo meglio insieme le informazioni.

GF Vip arriva la dichiarazione: “Un concorrente è stato ricoverato”

Nella giornata di ieri doveva entrare nella casa più spiata d’Italia un personaggio molto atteso, ovvero Paolo Brosio.

Ma così non è stato e la notizia è stata data direttamente dal padrone di casa, ovvero Alfonso Signorini.

Al momento non è stato comunicato per quale motivo non sia stato presente e addirittura ricoverato, in molti ipotizzano che sia a causa del Coronavirus.

Questo ricovero, ovviamente, ha messo la parola stop, almeno per il momento al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Bisognerà attendere la conferma da parte del personale medico per sapere quando potrà entrare nella casa del GF Vip.

Sulla pagina ufficiale di Paolo Brosio, c’è un comunicato stampa dove dice che è stato ricoverato, ma non ci sono ulteriori aggiornamenti, o spiegazioni di quale sia stato il problema di salute.

Dobbiamo attendere solamente qualche giorno e cercare di capire che cosa sta succedendo a Paolo Brosio, sperando che non sia nulla di grave e irreparabile.

L’ipotesi più ovvia, sembra essere quella di una positività al Covid-19 ma non si hanno certezze di nessun genere.

I nostri migliori auguri di pronta guarigione, ovviamente, vanno al grandissimo e super amato Paolo Brosio, sperando di poterlo vedere molto presto all’interno della casa più spiata d’Italia.