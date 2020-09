Elettra Lamborghini disperata per il matrimonio: “non doveva andare così”

La bellissima e super sensuale Elettra Lamborghini la prossima settimana convolerà a nozze con Afrojack ma qualcosa la fa disperare.

Elettra Lamborghini, come tutte le donne che si devono sposare non vede l’ora che arrivi il grande giorno, ma c’è qualche problema che la turba.

Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Elettra Lamborghini triste e disperata per il suo matrimonio

La bellissima e bravissima Elettra Lamborghini si sta facendo strada nel mondo della musica e della televisione, dove spesso la troviamo come ospite di vari programmi.

E’ una donna davvero molto simpatica ed auto ironica, e la sua bellezza non passa certo inosservata.

Le sue curve sono tutte da perdere la testa, ed il suo abbigliamento, ovviamente le esalta alla perfezione.

Ma torniamo al organizzazione del suo matrimonio, dove tutti i dettagli saranno curati, da Enzo Miccio, come ha mostrato Elettra in alcune storie.

Per il grande giorno, probabilmente ci sarà più di un abito, con il quale si mostrerà al marito ed ai suoi invitati.

Ma a quanto sembra c’è qualcosa che la rattrista e la fa preoccupare, e stiamo parlando di qualcosa di incontrollabile.

Ovvero il meteo, perché da alcune storie su Instagram, ha mostrato che la prossima settimana, per il momento danno pioggia, e come tutte le spose nel loro grande giorno, lei sperava in una giornata di sole, per potersi godere a pieno tutto.

Facciamo quindi il tifo per lei, e per le altre spose, che in quel giorno speciale, anche il meteo possa venirle in aiuto per rendere tutto magnifico.

E voi quando vi siete sposate come era il tempo? C’era una bella giornata di sole, o magari era brutto tempo?