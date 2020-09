Benedetta Rossi contrariata con il marito: “Devo essere gelosa?”

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Benedetta Rossi al marito Marco e perché dovrebbe essere gelosa.

Lei è una delle food blogger italiane più apprezzate degli ultimi tempi, stiamo parlando di Benedetta Rossi, che con la sua spontaneità e simpatia conquista sempre più persone.

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Benedetta Rossi al marito su Instagram: “Devo essere gelosa?”

La nuova edizione del suo programma, Fatto in casa per voi, che possiamo vedere il sabato su Real Time, continua come sempre a raccogliere grandi consensi di pubblico.

LEGGI ANCHE —-> ADRIANA VOLPE SI SENTE MALE IN DIRETTA: “GRANDISSIMO SPAVENTO”

La sua spontaneità e simpatia sono sempre premiati dal pubblico in televisione, ma anche su i vari profili social, come Instagram.

La coppia, come ormai sappiamo ha adottato un cane che si chiama Cloud, ovvero Nuvola in inglese, come il loro precedente cagnolone che è stato nella loro famiglia per ben 17 anni.

Il cucciolo è anche molto simile al precedente cane, e secondo molti, compresi Benedetta e Marco è un segno del destino.

LEGGI ANCHE —-> BENEDETTA ROSSI: LA SFILATA CHE MOSTRA UN ALTRO ASPETTO DI LEI!

Essendo un cucciolo, stanno insegnando a Cloud tutto quello che c’è da fare, ma è sempre super coccolato.

Ma torniamo al motivo per il quale Benedetta dovrebbe essere gelosa del marito, ovvero nella serata di ieri, Marco era disteso sul divano e sopra di lui c’era il piccolo Cloud che si prendeva tutte le attenzione e le coccole.

Per questo motivo ha chiesto se si doveva preoccupare e diventare gelosa per le attenzioni che Marco riserva a Cloud.

E voi come avete accolto un nuovo animale domestico nella vostra famiglia? Anche da voi ha rubato tutta l’attenzione?