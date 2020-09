Vediamo insieme tutte le informazioni per quanto riguarda il tanto discusso lifting facciale fatto da Gemma Galgani e chi lo ha pagato.

Gemma Galganiè una delle dame più conosciute del programma Uomini e Donne, ed è al centro del gossip per via del suo lifting.

Vediamo insieme tutte le informazioni che ci sono.

Gemma Galgani ed il lifting: “tutta la verità su chi lo ha pagato”

Come tutti ormai sappiamo, la famosa dama Gemma Galgani ha fatto un lifting facciale ed in molti si sono chiesti chi ha pagato il suo intervento.

In molti una volta visto il risultato, hanno anche fatto molte battute, ed ovviamente non potevano mancare quelle della sua “nemica” numero uno, ovvero Tina Cipollari.

LEGGI ANCHE —-> EMMA MARRONE CONFESSA UN NUOVO PROBLEMA DI SALUTE SU INSTAGRAM

Ma cerchiamo di capire che cosa ha dichiarato la stessa Gemma al giornale Nuovo, per quanto riguarda il suo intervento.

Lei ha dichiarato di sentirsi bene, ma era un po’ spaventata perché aveva paura di non riconoscersi una volta eseguito l’intervento.

Ma una volta visto il risultato finale si è tranquillizzata e le piace molto il suo nuovo aspetto.

LEGGI ANCHE—-> ALFONSO SIGNORINI: “AVREI VOLUTO AL GRANDE FRATELLO IL FIDANZATO DI MARIA ELENA BOSCHI”

Gemma ha dichiarato che la sua operazione, è stata una sua decisione presa con il dottor Marco Gasparotti, e che la redazione ne era ovviamente al corrente.

Ha anche dichiarato di non voler comunicare quando ha speso perché è stata una bella esperienza e la parte economica non le interessa molto, perché la sua serenità non ha prezzo.

Ma, se ci si informa, un intervento simile può avere un costo anche di 5 mila euro, o può aumentare in base alle richieste che vengono fatte.

Gemma ha concluso la sua intervista dichiarando che in precedenza non si sentiva bene con il suo corpo, e che questo veniva trasmesso anche nei rapporti con gli uomini.

E voi cosa ne pensate dell’intervento che ha deciso di fare la bella dama torinese Gemma Galgani? Lo fareste anche voi?