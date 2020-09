Anna Falchi continua a sbalordire i follower di Instagram con una serie di scatti che mettono in evidenza la sua bellezza e sensualità

La conduttrice ha sbalordito ancora una volta per la sua straordinaria forma fisica. Che ha incantato non solo i telespettatori di “C’è tempo per”, ma anche i follower di Instagram. Tra gli ospiti della puntata di oggi c’è stato anche Massimo Boldi, che in un film di qualche anno fa ne apprezzava le sue doti fisiche. Imbarazzo nello studio quando i due si sono presentati con il comico che ha fatto il gesto di dare la mano alla conduttrice. Che ha risposto: “Manteniamo le distanze di sicurezza. Ma che tocchi poi?”. La conduttrice ha voluto scherzare con l’amico attore che conosce da tanti anni. Con il siparietto di stamattina che alla fine è risultato come un momento simpatico che ha fatto sorridere i telespettatori. Che non hanno potuto non notare la freschezza fisica della conduttrice. Ma anche un particolare bollente che non è passato inosservato ai telespettatori. Che in diretta hanno anche apprezzato il look impeccabile della conduttrice. Ma lo stesso ed identico successo è arrivato anche sui social. Con uno scatto pubblicato sulla sua pagina che ha fatto impazzire i suoi ammiratori. Che proprio su Instagram sono sempre di più. La conduttrice è come detto molto amata per il suo modo di condurre. Ma anche per la personalità che mostra in ogni occasione. In più resta una delle donne più affascinanti in circolazione, che negli anni non ha smesso di far sognare il pubblico. Che oggi l’ha ritrovata più in forma che mai. E che fa impazzire il suo pubblico anche sul web grazie alla sua estrema popolarità. La scollatura nel post pubblicato su Instagram ha fatto scatenare i suoi follower che ovviamente l’hanno riempita di like e complimenti .