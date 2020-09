Adua Del Vesco ha varcato le porte della casa più spiata d’Italia. Ma tra i suoi coinquilini, ad attenderla, c’è stato anche Massimiliano Morra, il suo ex fidanzato. La ragazza, però, sembra non avere alcuna intenzione di ricucire i rapporti con la sua vecchia fiamma.

Puntata di esordio esplosiva per il Grande Fratello Vip 5, quella andata in onda ieri sera. Confermato Alfonso Signorini alla guida del programma, accompagnato in studio, nel ruolo di opinionisti, da Pupo e Antonella Elia. A vent’anni dall’inizio del reality, il programma prosegue e il conduttore non ha alcuna voglia di perdere quello che era lo spirito originario. “Oggi – ha detto Alfonso – esattamente dopo vent’anni, iniziamo questo nuovo viaggio. Un viaggio nuovo ma sempre uguale, perché la voglia di emozionarci, di conoscere, di sorridere, di divertirci è esattamente quella di venti anni fa”. La prima concorrente a varcare la porta rossa è stata Matilde Brandi, seguita dalla modella e showgirl Dayane Mello. Sono poi entrati nella casa più spiata d’Italia Patrizia De Black; l’influencer Tommaso Zorzi; Flavia Vento, casta da 4 anni; il fratello di Mario Balotelli e molti altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Le attenzioni sono state puntate però su Adua Del Vesco, nome d’arte di Rosalinda Cannavò. Bellissima e giovane, la 26enne ha trovato ad attenderla, in casa, il suo ex fidanzato Massimiliano Morra. Anche lui attore, i due si sono conosciuti sul set di “Furore”, fiction di canale 5. Eppure, i rapporti tra i due non sono stati rosei ed anzi la ragazza si è mostrata fredda e distaccata dall’ex partner, che invece ha provato a fare dei passi avanti nei suoi confronti. Il primo incontro tra i due nella Casa è ricco di scintille, tanto che Adua ha messo in dubbio che l’attore in passato l’abbia davvero amata. Morra, dal canto suo, è sembrato propenso a voler ricucire il rapporto con l’ex fidanzato per ritrovare un rapporto civile e una convivenza serena; ma lei ha alzato muro e ha ribadito: “Ho fatto una selezione delle persone, siamo completamente diversi e ho deciso di avere nella mia vita persone diverse da lui, che mi ha fatto del male“, ha detto Adua arrivando quasi a rinnegare che il rapporto tra i due sia stato un fidanzamento. “È stato più che altro un avvicinamento”, ha proseguito l’attrice.

Adua ha messo le mani avanti, spiegando che Massimiliano ha un carattere particolarmente possessivo e questo pare sia stato il motivo della loro separazione turbolenta. Negli anni i due non sono riusciti a ricucire lo strappo e, con ancora molti rancori da entrambe le parti, hanno deciso di condividere l’esperienza nella Casa. Sembra anche che Adua del Vesco volesse rinunciare all’esperienza del Grande Fratello una volta saputo della presenza di Morra, ma alla fine è stata convinta ad accettare l’esperienza nella casa. Dopo il confronto, è stato anche mostrato un filmato della rissa tra Massimiliano Morra e Francesco Testi, che arrivarono alle mani proprio per la gelosia di Morra nei confronti del rapporto che Testi e Del Vesco instaurarono sui vari set nei quali hanno lavorato. Nessun chiarimento tra Adua e Massimiliano, piuttosto un patto di non belligeranza per vivere al meglio questa convivenza forzata. Eppure, tra i due, saranno scintille!