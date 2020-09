Ludovica Pagani infiamma il web con un post che mette in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità che non passa inosservata

La conduttrice radiofonica e web influencer è un personaggio molto amato sui social. Con la sua popolarità in continua crescita, adesso c’è anche il suo impegno a Radio 105 che contribuisce ad accrescere i suoi numeri già da record. Dopo l’estate, dove è apparsa in tantissimi post più in forma che mai, c’è stata anche l’occasione del Festival del Cinema di Venezia per poterla ammirare in tutto il suo splendore. In tante stories di avvicinamento all’evento ha raccontato le sue emozioni. Poi sul red carpet è stata straordinaria, con la sua bellezza ed il sui fascino che hanno preso il sopravvento su tutto il resto. La bellezza bergamasca ha fatto impazzire tutti i suoi follower per l’ennesima volta. Come detto la popolarità della web influencer e conduttrice radiofonica è in forte crescita. Tanto che ci sono esponenti della critica che l’avvicinano a Diletta Leotta. Che non sarebbe così irraggiungibile una volta che la fama di Ludovica Pagani dovesse aumentare anche in televisione. Dove si ricorda che la bergamasca ha avuto già qualche esperienza sia a Quelli che il calcio che a Sportitalia. Ma adesso lei sogna l’approdo in tv in pianta stabile. Con i numeri che ha non sarebbe da escludere questa possibilità. Intanto lei si diverte sui social e continua a mostrare tutto il suo splendore fisico. Che lascia a bocca aperta i suoi follower. Che impazziscono per le sue curve ma anche per la sua bellezza e sensualità. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram il vestito colorato ha mostrato una scollatura che ha evidenziato il suo décolleté che non è passato inosservato. E che ha fatto sognare tutti i suoi ammiratori che crescono sempre di più e giorno dopo giorno.