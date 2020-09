Karina Cascella ha pubblicato una foto su Instagram prima di entrare in scena a Domenica Live. Un dettaglio non passa inosservato

La showgirl ha scritto un lungo post prima della diretta a Domenica Live. Ma quello che più è emerso è stato lo scatto che ha pubblicato insieme alla lunga didascalia. Subito dalla prima puntata il salotto di Barbara D’Urso è stato caldo, con il dibattito che si è scatenato ovviamente con l’argomento principale che è stato quello del coronavirus. Con tanti ospiti che hanno espresso le proprie opinioni anche riguardo la situazione di Flavio Briatore. Argomento che è stato al centro dell’attenzione per settimane. Anche la bionda Karina Cascella ha espresso la propria opinione. Affermando di aver vissuto la tragedia di Bergamo con grande dolore. Anche lei non ha tollerato le parole di Antonella Mosetti, che sono sembrate assolutamente fuori luogo. La showgirl di origini campane ha mantenuto la promessa fatta ai follower prima di entrare in diretta negli studi di Canale 5. Il suo commento molto ironico è stato però allo stesso tempo chiaro: “Tremate tremate le streghe son tornate😝 Anche se in questa foto sembro una fatina buona, sapete che quando devo dire la mia, non ci penso due volte🤓 Ci vediamo tra poco per la prima puntata di @domenicalive 😍 Mi raccomando guardate la puntata e taggatemi così vi vedo tutti!😏”. Con il dibattito che si è scatenato successivamente si può tranquillamente dire che ha mantenuto la sua promessa. Ma quello che è balzato agli occhi dei follower e degli ammiratori è stato ancora una volta il décolleté della showgirl. Particolare che è emerso nella foto (pubblicata sotto) che ha riscosso un grande successo di pubblico.Tanti i messaggi dei suoi ammiratori ma anche i like allo scatto sono stati quasi 30mila. Con i fan che si sono detti pazzi di lei.