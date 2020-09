Miriam Leone è una delle protagoniste del web. Sia con la sua pagina ufficiale che con le sue fanpage fa impazzire i follower di IG

L’attrice siciliana è una delle protagoniste assolute del web. Brava bella e con un fisico che fa impazzire i suoi ammiratori, è molto attiva anche sul web. La sua pagina ufficiale Instagram è seguitissima dai follower. Ma ci sono anche tante fanpage a lei dedicate che mostrano tanti scatti e video che mostrano la sua estrema sensualità. Per tutta l’estate l’attrice si è divisa tra set cinematografici e momenti di relax. Che ha trascorso per la maggior parte nella sua terra. Quella Sicilia che ama e che porta nel cuore anche quando è lontana. Un legame che racconta anche in tante interviste. Personaggio del momento, si ricorda la sua affermazione dal trionfo a miss Italia nel 2008. La competizione che ha dato il via alla sua carriera. Che è cominciata prima da conduttrice e poi da attrice. Lei che si era avvicinata al mondo del lavoro muovendo i primi passi da modella. La consacrazione con la serie 1994 su Sky, ma per lei ad oggi ci sono già tantissime partecipazioni in film di successo. Tanto che si parla di attrice del momento, proprio per la sua bravura e la sua estrema bellezza. Come detto ci sono delle sue fanpage che pubblicano tante sue foto in rete. Una di queste ha postato un suo scatto con il commento “sole settembrino”. La foto ha fatto in poco tempo il giro del web. Anche perché il gioco del vedo non vedo ha quasi mostrato per intero la scollatura. Tantissimi i like ed i commenti per lei, ma anche qualche timida critica. Con qualche follower che ha fatto qualche allusione sulle sue sopracciglia. Critica che si è persa nel mare dei complimenti per un post che è stato un successo clamoroso.