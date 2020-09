Vanessa Incontrada, il web la vuole al prossimo Sanremo. E Amadeus ci pensa

Reduce dai Seat Music Awards, Vanessa Incontrada potrebbe avere un’opportunità d’oro tra le mani. La conduttrice potrebbe arrivare alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. A chiederlo, sono i social.

Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma le voci al riguardo sono già innumerevoli. Alla conduzione ci sarà nuovamente Amadeus, dopo la prima della scorsa edizione. Nulla si sa, ancora, per quanto riguarda i partecipanti in gara o per le donne che accompagneranno il conduttore, ma in questi giorni le prime richieste arrivano dal mondo del web. Dal popolo dei social si è infatti levato un coro per chiedere “Vanessa Incontrada a Sanremo”.

La conduttrice, alla guida con Carlo Conti dei Seat Music Awards – evento trasmesso su Rai Uno a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo – ha convinto il pubblico a casa, che vorrebbe per lei uno spazio su palchi più importanti rispetto a quelli attualmente riservateli. L’appello non è necessariamente rivolto ad Amadeus, quanto ai vertici Rai. Sono infatti loro a decidere chi e come salirà sul palco dell’Ariston. Il suo nome, informa l’HuffPost, è rimasto in cima ai trend topic di Twitter per tutta la serata. “Recita bene, canta bene, balla bene. Merita di più”, scrive un utente. “Ma lo vogliamo dare Sanremo a Vanessa Incontrada?“, scrive un altro. E ancora: “Vanessa Incontrada brava presentatrice, brava attrice, bella simpatica, ironica. Fatele fare tutto, anche Sanremo”.

Ma lo vogliamo dare Sanremo a Vanessa Incontrada? #SeatMusicAwards2020 — Rino Cimini (@rinocimini) September 5, 2020

Vanessa Incontrada brava presentatrice, brava attrice, bella simpatica ironica fatele fare tutto, magari anche Sanremo #SeatMusicAwards2020 — MarcoMelCFAN (@MarcomelC) September 2, 2020

Del resto, l’Incontrada piace ai telespettatori. Umile, simpatica, poco vanitosa, la conduttrice è più volte rimbalzata alle cronache per le sue doti sceniche. Il suo monologo sull’impossibilità della perfezione, recitato a “20 anni che siamo italiani” ha colpito particolarmente, e da allora già moltissimo avevano cominciato a chiedere maggiore spazio nei palinsesti per lei. Durante la seconda puntata della trasmissione di Rai Uno condotta con Gigi D’Alessio, Vanessa ha tenuto il pubblico incollato con un monologo “La perfezione non esiste”. Monologo rivolto alle critiche e alle offese ricevute sul suo corpo, a detta di molti grasso e non perfetto. “Per questo io dovrei vergognarmi? Adesso riesco a sorridere, ma non è stato sempre così, perché a volte le critiche feriscono, partono da un cellulare e arrivano dritte allo stomaco“, ha detto Vanessa.

Un discorso forte, di reazione al bodyshaming, che in rete fece alzare diverse voci. Moltissimi utenti, infatti, hanno condiviso le sue parole, chiedendo ancora una volta per lei più spazio. “Dopo il monologo di ieri di Vanessa Incontrada, la Rai e Amadeus smettano di rincorrere la Leotta o la Ferragni e portino a Sanremo il loro vero cavallo di razza!”, scriveva un utente. Che Vanessa approdi realmente al palco dell’Ariston alla prossima edizione? Non ci resta che attendere!

