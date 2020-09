Stefano De Martino fa le valigie e trasloca in una nuova casa, da solo

Stefano De Martino ha lasciato la casa in cui viveva con Belen Rodriguez e suo figlio Santiago, dopo la separazione dalla showgirl argentina.

Dovranno smettere di sperare, i fan di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Tra i due, ormai, sembra non esserci più nulla da fare tanto che il ballerino ha già iniziato il trasloco, come documentato sul suo profilo Instagram. Il conduttore di Made in Sud, in una Ig stories, ha rivelato ai suoi follower – nel fare pubblicità a uno snack salutare – di essere in pieno trasloco e di aver pochissimo tempo per mangiare sano. Ma non è tutto, perché Stefano ha poi condiviso anche lo scatto di una sedia opportunamente imballata per essere portata via senza che si possa rovinare. Ha portato con sé anche alcuni mobili ed oggetti personali che si trovavano nell’appartamento condiviso con la showgirl argentina, a Milano. “Portando un po’ di musica nella mia nuova sistemazione.” Pavimento anni ’80 e vecchi caloriferi in ghisa. Un appartamento del tutto vintage. Che sia l’inizio di una nuova avventura? Forse sì”, scrive Stefano.

Sarà solo, nella sua nuova casa, ma Stefano ha deciso di restare nel capoluogo lombardo, sia per scelte lavorative che per rimanere vicino al piccolo Santiago. Durante l’ estate, l’ex della Rodriguez è stato spesso a Napoli dove era tornato dopo la fine del lockdown per le riprese di Made in Sud e da lì non si è più spostato. Eppure, secondo alcuni rumors, Stefano avrebbe provato a tornare sui suoi passi, tentando di riconquistare Belen. Lei, però, l’avrebbe respinto e gli incontri tra i due, rivelati dal settimanale Chi, si sarebbero sempre conclusi male. All’aeroporto, quando lui le ha riportato il figlioletto Santiago mentre lei si trovava in vacanza alle Baleari, sembra non si siano neppure salutati. Lei, insomma, non ne vuole proprio sapere e si è tra l’altro consolata con l’hairstylist Antonino. A far scattare la crisi, sarebbero state alcune incongruenze caratteriali: lui molto introverso e poco amante del gossip; lei al centro delle chiacchiere. Non ci sarebbe stato però nessun tradimento di mezzo, e neanche Alessia Marcuzzi c’entrerebbe qualcosa – come si ipotizzava inizialmente.