Stefano De Martino, posto in aereo accanto a Cecilia. Ma lei lo fa alzare

Poco prima di arrivare al Festival di Venezia, Cecilia Rodriguez avrebbe incontrato sull’aereo Stefano De Martino. Ma la reazione di lei non lascia dubbi e fa chiarezza sui rapporti tra il ballerino e Belen.

Belen Rodriguez presenta Antonino sui social; Stefano De Martino fa le valigie e va via di casa; Cecilia Rodriguez si presenta al Festival del Cinema di Venezia senza Ignazio Moser. Sono tempi duri per le due showgirl argentine, che hanno rotto entrambe con i loro compagni. E’ ancora mistero su quali siano stati i motivi della rottura tra Belen e Stefano, ma già alcuni indizi svelati dal settimanale “Chi” avevano fatto trapelare il fatto che i rapporti tra i due non siano dei migliori. E la conferma arriva anche dall’ultimo rumors che vede coinvolta, stavolta, la minore delle Rodriguez. Secondo alcune indiscrezioni poco prima di sbarcare a Venezia, Cecilia avrebbe avuto un incontro piuttosto burrascoso con Stefano. I due, che non si vedevano da tempo, si sarebbero incontrati in aereo, come rivela il settimanale Oggi. Stefano avrebbe preso posto accanto a Cecilia, che però gli avrebbe chiesto di andarsene. L’ex ballerino di Amici è così finito accanto a Giulia De Lellis, anche lei diretta a Venezia.

“Volo Napoli-Milano Linate, l’ultimo della sera del 31 agosto scorso. La sorte cinica e bara ha voluto che ai due ex cognati fossero assegnati due posti l’uno accanto all’altro”, ha scritto Alberto Dandolo. “All’imbarazzo del ballerino corrisponde una dura reazione della Ceci, che lo invita a cambiare poltrona”, prosegue il giornalista. La modella argentina è sbarcata al lido di Venezia dopo un’estate piuttosto turbolenta dal punto di vista sentimentale. Cecilia ha trascorso le vacanze lontano dal suo Ignazio, che invece si è scatenato in Sardegna con l’amico Andrea Damante, reduce anche lui dalla rottura con Giulia De Lellis. Molti fan della coppia, speravano di vederla sfilare sul red carpet mano nella mano con Ignazio. Ma la showgirl è arrivata da sola, con un abito argentato e dagli ampi spacchi.

