“Non ce n’è coviddi”, Angela di Mondello sbarca su Instagram e diventa influencer

Angela Chianello, famosa per il suo “Non ce n’è coviddi” diventato virale qualche mese, è approdata su Instagram dove ha raggiunto in pochissimo tempo moltissimi seguaci.

“Non ce n’è Coviddi” e “Buongiorno da Mondello” sono stati i tormentoni di quest’estate 2020. E a portarli alla ribalta, sui social e in tv, è stata lei: Angela Chianello, meglio conosciuta come la signora di Mondello. Meme, sketch, canzoni, persino citazioni al telegiornale: tutti ne hanno parlato rendendo la signora Angela un volto conosciuto. Tutto è cominciato a fine maggio, poco dopo la fine del lockdown. Intervistata dalle telecamere di “Live – Non è la d’Urso”, Angela si è lasciata andare a commenti sul virus, sostenendo non esistesse. Da subito diventata virale, la signora si è poi mostrata infastidita dal clamore mediatico ricevuto. “Sto vivendo un incubo. Mi minacciano, scrivono ‘devi morire’”, aveva detto Angela, che aveva chiesto a Barbara d’Urso il diritto di replica per aver raccontare a tutti come quelle frasi le stessero rovinando la vita.

Ora, dopo qualche mese, la signora è sbarcata su Instagram e il suo profilo ha superato quota 110mila followers in meno di 24 ore, una media di mille followers al minuto. Poco dopo il suo debutto sui social però, informa Il Fatto Quotidiano, l’avvocato che da circa un mese si occupava delle sue vicende legali ha depositato una rinuncia al mandato. Infatti, in seguito ad una denuncia depositata dalla signora, la Procura della Repubblica aveva instaurato un procedimento penale per alcuni messaggi da lei ricevuti sul web: le accuse sono quelle di diffamazione a mezzo social e minacce. Al momento sono ancora in corso delle indagini presso la Procura di Palermo, ma intanto Angela è diventata già un mito e i suoi seguaci aumentano di minuto in minuto. E se c’è chi esulta, moltissimi invece non condividono affatto la sua popolarità, in quanto la signora avrebbe mostrato più ignoranza che altro. Però, comunque, è simpatica.