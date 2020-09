Fase 3: metà degli italiani non va nei negozi senza norme di distanziamento

Fase 3: da uno studio in Italia su questo periodo di crisi emerge questo dato che evidenzia il buonsenso dei cittadini di fronte ai rischi

Italiani irresponsabili? Assolutamente no. Nonostante nelle scorse ore ci sia stata una manifestazione dei cosiddetti ‘negazionisti’ del Covid-19, si scopre che le persone nel nostro paese sono molto attente. Innanzitutto ci sta attenti al contagio, mettendo in pratica quelle che sono le direttive di sicurezza chieste dal governo. E quindi mascherina nei luoghi pubblici. Lavaggio delle mani e rispetto delle distanze di sicurezza evitando anche gli assembramenti. Ma il dato che più è evidente è quello dello studio promosso da Roland DG su un campione di 2.500 consumatori. Ebbene, il risultato parla del 45% dei consumatori che evitano i luoghi pubblici dove non si rispettano le norme di sicurezza. E parliamo in primo luogo di attività commerciali, bar e ristoranti in primo luogo. Ma anche negozi ed altri luoghi aperti al pubblico. La percentuale aumenta all’86% delle persone che si dichiarano al sicuro solo con il rispetto delle norme sul distanziamento.

Italiani sempre più responsabili ed attenti alle regole del distanziamento sociale

Fase 3 che sta vivendo un aumento dei casi in concomitanza dal rientro dalle vacanze estive. Ma allo stesso tempo ci sono tanti italiani che preferiscono evitare luoghi dove vi è uno scarso rispetto delle norme di sicurezza. Importante sono i negozi che rispettano le norme anti contagio. Tra questi troviamo al primo posto bar ed altre attività commerciali come ristoranti e pub. Ma come detto in questa categoria rientrano anche altri settori come negozi di abbigliamento e di svago. Insomma, in questa delicata fase che preannuncia la fine dell’estate ci sono sempre più italiani che si mostrano attenti alle regole di sicurezza. Mostrando grande senso di responsabilità. Una buona notizia che fa ben sperare per l’arrivo dell’autunno e di una possibile seconda ondata che deve essere assolutamente scongiurata.