Karina Cascella pubblica un post su Instagram che mette in evidenza una scollatura abbondante che fa impazzire i suoi follower!

La showgirl è uno dei personaggi pubblici più apprezzati sul web. La sua presenza nei programmi di intrattenimento è quasi fissa. Ospite nei salotti di Barbara D’Urso, si è costruita nel corso degli anni un personaggio amato , ma anche discusso in televisione e sui social. Diretta e senza peli sulla lingua, Karina ha mostrato sempre il suo carattere diretto. Che probabilmente anche nel mondo della televisione a qualcuno può dare fastidio. Come non viene accettata anche la sua popolarità sul web, che mantiene grazie anche al rapporto diretto che porta avanti con il suo pubblico. Non di rado si verificano anche discussioni pesanti tra i follower. Che in passato l’hanno accusata anche per il suo look. Che dovrebbe essere personale anche se si tratta di un personaggio pubblico. Ma questo i follower spesso non riescono a capirlo, accendendo delle polemiche strumentali ed inutili.

Tanta anche l’ironia dei follower nei suoi confronti al post con la scollatura

Karina Cascella spesso non risponde a certe critiche. Anche se in alcuni casi, presa dalla rabbia per quel che legge, esplode e scrive dei post che riflettono il suo stato d’animo. Ma nella maggior parte delle circostanze riesce a farsi scivolare addosso le critiche. Che per fortuna nei suoi confronti non sono frequenti. Nell’ultimo post che ha pubblicato (e che abbiamo postato sopra) la showgirl è apparsa irresistibile. Con una scollatura al vestito bianco che non è affatto passata inosservata. Sin dal momento della pubblicazione sono arrivati infatti like e commenti a raffica. A testimoniare la sua popolarità. Ma anche un certo gradimento da parte della popolazione maschile che stravede per lei. Insomma, un post molto gradito dal web. Con qualche commento anche ironico dei follower che hanno fatto sorridere anche la diretta interessata.