Aurora Ramazzotti, la confessione: “Per gli altri non ero mai abbastanza”

Aurora Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera confessando anche un suo dramma personale ormai superato

La conduttrice televisiva e radiofonica è un personaggio molto amato anche sui social. Dove viene messa in evidenza la sua forte personalità. Ma anche i temi trattati che riescono a scatenare anche tanti dibattiti costruttivi. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha avuto qualche giorno fa anche delle scaramucce con alcuni follower. Che lei ha risolto con grande stile, come d’altronde sempre riesce a fare. Un follower molto maleducato le aveva rivolto un commento abbastanza pesante. “Tua madre così bella, tuo padre così bello. I tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”. Al commento di cattivo gusto la conduttrice come detto ha risposto con grande stile: “Meglio brutti fuori o dentro?”. Una risposta che ha zittito ogni polemica. Nell’intervista al Corriere della Sera la figlia d’arte ha parlato anche della sua relazione con il fidanzato Goffredo.

“Sono sempre stata esposta a forti critiche all’ennesima potenza”

Aurora Ramazzotti ha raccontato al Corriere della Sera che da poco aveva chiuso una storia che ormai non aveva nulla da dire. E che aveva adocchiato da tempo Goffredo. Solo dopo alcuni tentativi è riuscita poi a trovare l’amore dell’attuale fidanzato. Con il quale ormai trascorre gran parte delle giornate. Anche perché adesso lui, terminati gli studi in Inghilterra, si è trasferito in Italia e vive con la compagna. Che nell’intervista ha voluto anche raccontare il suo piccolo dramma. Perché si sa che non è mai facile per i ‘figli di’ poter esprimere al massimo le proprie potenzialità. “Sono sempre stata esposta alle critiche all’ennesima potenza. Per le persone io non ero mai abbastanza bella, abbastanza brava, abbastanza magra” ha raccontato. In effetti una situazione difficile, ma che per fortuna Aurora ha superato alla grande.