L’amante di Ignazio Moser: “Cecilia Rodriguez mi ha chiamato. E io ho le ho detto tutto”

Caterina Bernal rompe il silenzio sulla presunta love story che avrebbe intrattenuto con Ignazio Moser, ormai ex di Cecilia Rodriguez.

Si chiama Caterina Bernal e sarebbe lei la donna che avrebbe fatto perdere la testa ad Ignazio Moser. Quest’ultimo, ormai ex di Cecilia Rodriguez, avrebbe avuto con Caterina un flirt estivo, anche se da parte sua non è mai arrivata conferma. Lei, sensuale chef di origine argentina che vive a Madrid, sulle pagine di Chi ha finalmente detto la sua versione, parlando dello scoop che ha animato l’estate. “Cecilia Rodriguez mi ha fatto chiamare per avere conferma del flirt”, ha raccontato la ragazza. I due si sarebbero incontrati in Sardegna, al Phi Beach di Porto Cervo, ma lui si sarebbe presentato come single. “Era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, ma guardava me. Poi un amico in comune di entrambi mi ha detto che lui voleva conoscermi”, ha raccontato Caterina. Dopo pochi secondi, lui si sarebbe fatto avanti e, una volta riferito al ragazzo della sua nazionalità, Ignazio avrebbe iniziato a parlare in argentino. Così hanno bevuto e ballato un po’, fino a quando si sono scambiati i contatti. Da quel momento, sono seguiti messaggi di continuo e like sul profilo Instagram alle foto.

“Mi ha detto che sarebbe venuto a trovarmi a Madrid“, racconta la chef. In Spagna però Moser non arriva, ma intanto iniziano a circolare le voci e la ragazza viene riempita di insulti e di domande da parte dei fan. “Non so come sia venuto fuori tutto”, dice la Bernal, che rivela come la storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia, che avrebbe cercato conferma del flirt attraverso una conoscente. “Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”, si difende Caterina. Così, Quando Cecilia ha scoperto il tutto, Ignazio le avrebbe mandato un messaggio scusandosi per non essere andato a Madrid. “In realtà ho capito che si è sentito in colpa. Poi è sparito. Non aggiungo altro che è meglio. Però capita: si chiamano flirt estivi, no?”, ha concluso. Quando le si domanda se ci sia stato almeno un bacio tra lei e Nacho, sottolinea: “No perché in quel momento non ho voluto io”.