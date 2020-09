Elisa Isoardi, quelle foto con Raimondo Todaro che non lasciano dubbi

Flirt tra Elisa Isoardi e il ballerino Raimondo Todaro. I due gareggeranno insieme nella nuova edizione di Ballando con le stelle.

E’ un’edizione a rischio, la prossima di “Ballando con le stelle”. I 2 casi di positività riscontrati nel cast dello show di Milly Carlucci hanno obbligato a rimandare la data di partenza, slittata dal 12 settembre al 19 dello stesso mese, sempre su Rai1.

Ad essere risultati positivi sono stati Samuel Peron e Rosalinda Celentano, due protagonisti delle tante coppie che si sfideranno a colpi di danza. Il direttore di rete Stefano Coletta aveva poi spiegato che il resto del cast di “Ballando“, insieme al gruppo di lavoro, è risultato negativo al terzo tampone. Tra le coppie di quest’anno ci sono anche Barbara Bouchet e Stefano Oradei; Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi; Lina Sastri e Simone Di Pasquale; Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Antonio Catalani e Tove Villfor; Vittoria Schisano e Marco De Angelis; Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira; Gilles Rocca e Lucrezia Lando; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Alessandra Mussolini e Mykael Fonts.

Ultima, ma non meno importante, la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. I due sono stati fotografati da Diva e Donna, in giro mano nella mano per i vicoli di Roma.

La conduttrice e il ballerino sembrano essere già molto affiatati e nelle foto, che naturalmente hanno fatto impazzare il gossip, si sono mostrati molto uniti. La presentatrice della “Prova del Cuoco“, reduce dal fidanzamento con l’ex Ministro dell’interno Matteo Salvini era legata all’imprenditore Alessandro Di Paolo, anche se da un po’ non si fanno vedere insieme. Il ballerino si è invece da poco separato dalla moglie Francesca Tocca, con la quale ha avuto una figlia, Jasmine. Quest’ultima, ballerina di Amici Di Maria De Filippi, l’ha infatti lasciato per Valentin, un concorrente della scorsa edizione. Dai due per il momento nessuna conferma: l’avventura nel programma di Rai 1 deve ancora cominciare, ma loro si stanno già allenando.