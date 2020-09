Benedetta Rossi: “Non lo dovevo fare…..mi sento ancora in colpa”

Vediamo insieme che cosa è successo a Benedetta Rossi, e per quale motivo ha confessato di essersi sentita in colpa per qualcosa, con la zia!

La super amata e seguita Benedetta Rossi, ha confessato tramite le storie di Instagram di sentirsi in colpa per qualcosa in particolare, con sua zia.

Vediamo insieme cosa è successo.

La super amata e seguita Benedetta Rossi è davvero molto amata e seguita dal pubblico, e spesso utilizza il suo profilo social di Instagram per comunicare e parlare apertamente con i suoi fan.

Possiamo infatti vedere, sia le sue super ricette sempre bellissime e facili, che possono eseguire tutti ed avere un risultato perfetto, che momenti della sua vita di tutti i giorni.

Recentemente, ha infatti comunicato la perdita del suo amato cane Nuvola, ed è stata letteralmente sommersa da segni d’affetto e messaggi che le hanno riempito il cuore, e le sono stati d’aiuto ad affrontare questo periodo, sia per lei che per il marito Marco.

Ma vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore, sulle storie di Instagram, dove ha fatto una particolare confessione.

Benedetta ha infatti confessato che si sente ancora un po’ in colpa con la zia Rosella, perché lei fa la parrucchiera e le ha sempre fatto i capelli, ma in una occasione speciale, anzi molto speciale, non è stato possibile.

Zia Rosella, infatti, avrebbe voluto farle i capelli per il giorno del suo matrimonio, ma ciò non è stato possibile, perchè Benedetta e Marco si sono sposati Hawaii, senza dire nulla a nessuno, e lei ci è rimasta un po’ male.

Il tutto, Benedetta, lo ha confessato mentre attendeva la zia per farsi, ovviamente la tinta ai capelli.

Marco, le ha detto che mentre era in posa il colore assomigliava ad un ananas, scherzando, e Zia Rosella stava mangiando un pezzo di torta portata da Benedetta.

A voi è mai successo qualcosa di particolare, o magari un piccolo rimorso come per Benedetta Rossi nei confronti di qualche persona speciale?