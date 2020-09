Elisabetta Gregoraci ha fatto delle confessioni clamorose a Caterina Balivo nella trasmissione “Vieni da me”

Elisabetta Gregoraci ha rilasciato delle dichiarazioni clamorose durante la trasmissione di Caterina Balivo Vieni da me. La showgirl calabrese è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo. Sin dalle sue apparizioni televisive è finita al centro del gossip anche per la relazione con Flavio Briatore. Storia che da qualche anno è finita, anche se i rapporti tra i due sono aperti anche per la presenza del piccolo Nathan Falco. Unico figlio della showgirl e dell’imprenditore. Che nei giorni scorsi è finito nell’occhio delle critiche per la questione del locale in Sardegna. Ma anche per la positività al coronavirus. Nell’intervista a Caterina Balivo la showgirl si è lasciata andare a delle dichiarazioni clamorose. Che hanno riguardato la relazione con il famoso imprenditore. Confessioni che hanno fatto scalpore ed il giro del web. In quanto mai prima erano stati toccati questi argomenti. Intanto si apprende dal settimanale Chi che la showgirl farà parte del cast del Grande Fratello Vip. Il programma di Alfonso Signorini che sta per partire per la sua quinta edizione. E che vedrà proprio la showgirl calabrese tra le protagoniste e le pretendenti alla vittoria finale. Un traguardo al quale lei stessa ha fatto sapere di desiderare. Un esperienza che si vivrà senza particolari assilli, dopo un periodo difficile che si mette alle spalle.

La confessione ha lasciato il pubblico della Balivo senza parole!

Durante l’intervista sono stati toccati molti temi, ma alla fine è stato inevitabile arrivare alla relazione con Flavio Briatore. Che come detto è finita qualche anno fa. Nonostante il tentativo dei due di riavvicinarsi. Ma soprattutto per la presenza del piccolo Nathan Falco. I due hanno provato a riaccendere il rapporto. Che è finito anche per un motivo grave. Che la showgirl ha avuto il coraggio di confessare davanti alla Balivo. Alla domanda se fisse mai stata tradita da Briatore lei ha risposto dopo un piccolo tentennamento di si. Di essersi accorta di alcune relazioni dell’ex marito con altre donne. E dio aver letto dei messaggi, ai quali lei stessa qualche volta avrebbe risposto. Una confessione che ha lasciato senza parole il pubblico della trasmissione della Balivo. Che mai si sarebbe aspettata una clamorosa dichiarazione della showgirl che resta una bellissima donna. Che riesce a catturare l’attenzione dei follower su Instagram. Tra qualche giorno per lei comincerà anche l’avventura al Grande Fratello Vip. Un occasione per mettersi in evidenza e per giocarsi carte importanti nella sua carriera. Che resta di primo piano. Con il pubblico televisivo, ma anche quello dei social che continua a seguirla con passione e con amore. Proprio al Grande Fratello Vip potrà giovarsi dell’affetto del pubblico nei suoi confronti per provare il successo personale.