Flavio Briatore sta male per il Coronavirus, Elisabetta Gregoraci balla felice su TikTok

Elisabetta Gregoraci, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande fratello, è stata accusata di non avere rispetto delle condizioni di salute di Flavio Briatore, per via di alcuni balletti social.

Tik tok è il social del momento, destinato per lo più ad un pubblico molto giovane. Gli utenti, almeno inizialmente, erano prettamente adolescenti, ma pian piano il social è spopolato anche tra le fasce più adulte. E, come da prassi, anche su Tik tok sono approdate le influencer e i volti noti del mondo dello spettacolo. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, ha sfoggiato un look estivo e mozzafiato: gonnellina nera, canotta, mentre balla a ritmo latino. “Ballate con me? Mood of the day”, scrive la donna sul suo profilo. Nulla di male, certo, ma molti hanno fatto notare come il suo atteggiamento sia poco consono al momento che l’ex compagno, Flavio Briatore, sta attraversando.

L’imprenditore è stato infatti ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus e non vive un bel momento anche perché il Billionaire, suo locale extra lusso, è finito sotto accusa dopo essere diventato un vero e proprio focolaio di contagi. Intanto, però, Elisabetta Gregoraci va avanti e si prepara a entrare nella casa del Grande Fratello e a staccarsi dal figlio Nathan.

“Prima di accettare ne ho discusso con lui. Ha 10 anni, è grande e grosso, ialla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po’ da una mamma così fisica, rompiscatole”, ha raccontato al Corriere della Sera. Anche Nathan ha fatto il tampone per verificare eventuali positività al Coronavirus, dopo che il padre è risultato contagiato. Ma, per fortuna, è risultato negativo. Quanto alle polemiche sull’ex marito, la showgirl sostiene che il problema siano le notti brave e l’incoscienza. “Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente”, dice Elisabetta. Consiglia prudenza, lo ha fatto anche con Briatore. Ma alla fine, conclude, “ognuno fa di testa sua”.