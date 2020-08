Cecilia Rodriguez continua a dare spettacolo in vacanza a Capri insieme alla sorella Belen. Follower pazzi per il fascino dell’argentina

Cecilia Rodriguez continua le sue vacanze nello splendido scenario dell’isola di Capri. La conduttrice e showgirl sta trascorrendo gli ultimi giorni di mare e relax insieme alla sorella Belen. Le due bellezze argentine, come tanti altri vip e personaggi dello spettacolo, hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia. L’emergenza coronavirus ha spinto tantissimi artisti e personaggi pubblici ad evitare i rischi di contagio all’estero. Sia Belen che la sorella stanno attraversano un periodo particolare nella loro vita sentimentale. Entrambe infatti sono single. La relazione con Ignazio Moser sembra essere arrivata ai titoli di coda. Mentre la sorella da tempo ha rotto con Stefano De Martino ma anche con Gianmaria Antinolfi. Per entrambe quindi vacanze da single.

Con amici e tanto divertimento per le due sorelle. Che si sono esibite in balletti esilaranti e sexy. Ma si sono mostrate ai follower di Instagram in tutta la loro perfezione fisica e sensualità. Con degli scatti bollenti che hanno fatto il giro del web in pochi minuti. Insieme o da sole sui profili personali Instagram le due sorelle hanno dato il meglio di se con la loro bellezza e perfezione fisica che ha fatto impazzire il web. Ed i follower che hanno potuto ammirare le loro qualità rispondendo con like e commenti con numeri record. Nell’ultimo post pubblicato Cecilia ha scatenato i suoi fan.

Con degli scatti che hanno esaltato i suoi ammiratori che hanno apprezzato le foto che l’hanno mostrata in piscina con le forme fisiche in primo piano. Un grande risultato per lei che non vuole smettere di stupire il pubblico del web. Mettendo alle spalle il brutto periodo che ha vissuto nella sua relazione con Moser. Che a questo punti sembra davvero finita. Ma ai follower di Instagram questo non interessa, in quanto l’argentina continua ad apparire in forma smagliante!