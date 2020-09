Benedetta Rossi svela tutto: “sta per arrivare il giorno tanto atteso”

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato e, soprattutto, cosa succederà in questo giorno davvero importante ed atteso!

Benedetta Rossi è una delle food blogger più conosciute ed apprezzate, da qualche anno a questa parte, per via della sua semplicità e della sua simpatia.

Ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore di così importante e a cosa si riferisce.

Benedetta Rossi: svelato un giorno davvero tanto atteso!

Una delle food blogger più seguite è proprio lei, Benedetta Rossi, che grazie alle sue ricette semplici, ai suoi consigli preziosi e alla sua simpatia è riuscita a catturare il cuore di moltissime persone.

Il suo successo è cresciuto giorno dopo giorno, e ogni volta che pubblica qualche ricetta su You Tube, o su qualche altro profilo social, fa il pieno di like e di commenti in pochissimo tempo.

Benedetta, poi, utilizza specialmente Instagram, per mantenere un filo diretto con il pubblico che la segue, perché spesso possiamo vederla in momenti della sua vita privata, anche insieme all’inseparabile marito Marco.

Recentemente, è venuto a mancare il loro amato cane Nuvola, che è stato il loro fedele compagno per ben 17 anni, e tutti i commenti ricevuti su Instagram, sono stati per loro un grandissimo gesto d’amore e di vicinanza.

Ma torniamo alla dichiarazione di questo importante giorno, che Benedetta ha comunicato direttamente sul suo profilo social.

Stiamo parlando dell’uscita del suo quinto libro, che si terrà a breve, ovvero a fine ottobre, tra il 25 ed il 27, anche se per il momento ancora non c’è la data precisa.

Nel libro, poi Benedetta, ha deciso di lasciare le loro immagini con Nuvola, e come lei stessa ha detto non ci ha pensato nemmeno un attimo, stessa cosa per la sigla della nuova stagione di Fatto in casa per voi, che andrà in onda con le nuove puntate dal 5 di settembre.

A voi piace Benedetta Rossi come persona e come food blogger? Avete mai provate delle sue ricette e qual’è stato il risultato?