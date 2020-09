Antonella Clerici: arriva il nuovo programma | il cast è particolare

Vediamo insieme tutte le informazioni per quanto riguarda il nuovo programma di Antonella Clerici che inizierà a breve.

Il programma della bravissima Antonella Clerici inizierà a breve, ma vediamo di capire quali sono le novità in programma e le varie anticipazioni.

Tutto quello che sappiamo al momento per questo attesissimo ritorno.

Antonella Clerici: tutte le novità ed il cast del suo nuovo programma

Il programma della super amata e seguita, Antonella Clerici, inizierà a fine del mese di settembre e non al 7 come era stato annunciato in precedenza.

Per la precisione la prima puntata potremmo vederla il 21 settembre, ma già da oggi ci sono varie voci che circolano per quanto riguarda le novità ed il cast del programma “E? sempre Mezzogiorno”.

Queste informazioni sono state riportate dal portale, sempre molto informato su tutto quello che succede in televisione, TvBlog.

Tra i vari protagonisti ci sarà Alfio, il fattore, ma anche 3 donne e 3 nonne che saranno al fianco di Antonella Clerici.

Per il momento, sembra, che non si parlerà solamente di cucina, specialmente con il fattore Alfio ci dovrebbe essere un momento di intrattenimento con storie e racconti sul nostro bel paese.

Ci dovrebbe essere poi, tra i vari personaggi, la fatina dei dolci, che ci farà scoprire il mondo magico della pasticceria.

Troveremo poi un perfetto panificatore, che ci svelerà tutti i trucchi del mestiere, ed in fine il decanter, che ci spiegherà tutto sul vino.

Come ultima novità ci dovrebbero essere anche i giochi telefonici in stile, Raffaella Carrà, ma ci saranno anche momenti legati alle notizie.

Quindi gli ingredienti ci sono tutti per quello che si preavvisa come un programma dall’enorme successo.

E voi cosa ne pensate di tutte queste anticipazioni che sono giunte? E soprattutto siete contenti del ritorno in televisione di Antonella Clerici?