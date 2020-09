Simona Ventura a cuore aperto confessa: “sto soffrendo moltissimo”

Cerchiamo di capire insieme per quale motivo la super amata Simona Ventura in questo momento sta soffrendo molto.

La super Simona Ventura è una donna molto amata e super seguita da tanti anni, grazie anche ai numerosi successi in televisione.

Ma vediamo insieme cosa è successo nelle ultime ore, o meglio cosa ha dichiarato.

Simona Ventura a cuore aperto confessa che sta soffrendo molto

Una delle donne maggiormente conosciute del mondo dello spettacolo è proprio Simona Ventura, e grazie alla sua visibilità mediatica, spesso vuole puntare l’attenzione su qualcosa che le sta molto a cuore.

In questi ultimi mesi, come tutti noi, anche lei ha sofferta a causa del periodo di lockdown dovuto all’emergenza, ancora in corso, per il Coronavirus.

In molte città italiane il numero dei turisti è diminuito molto, e ci sono posti, come la Sardegna , che al momento sono al centro dell’attenzione mediatica per via dei vari focolai dovuti alle discoteche.

Simona Ventura, ha così deciso di dire la sua e di fare una triste confessione in merito a quanto sta accadendo in quella meravigliosa terra:

“Sto soffrendo per te, terra di Sardegna, e per le ferite che ti stanno procurando”

Manifestando tutta la sua vicinanza a questa terra davvero importante e speciale per Super Simo, dove ha vissuto dei momenti indimenticabili, come lei stessa ha dichiarato.

In molti l’hanno ringraziata per quello che ha dichiarato e perché non trovano sia giusto quello che è accaduto.

E voi cosa ne pensate di questa dichiarazione che ha fatto Simona Ventura nelle ultime ore sulla Sardegna?