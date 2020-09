Alessandra Amoroso confessa e dichiara: “Ho pianto tanto…ora sono forte”

Vediamo insieme per quale motivo la super amata, Alessandra Amoroso, ha dichiarato di aver pianto tanto, e cosa è cambiato.

Alessandra Amoroso è una donna del mondo della musica, tra le più conosciute ed amate degli ultimi anni.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in una recente intervista.

Alessandra Amoroso confessa e dichiara: “Ho pianto tanto…”

La bravissima Alessandra Amoroso è in vetta alle classifiche con il suo brano “Karaoke”, e nei prossimi giorni sarà la capitana della Nazionale Cantanti alla Partita del cuore.

LEGGI ANCHE —-> ANTONELLA CLERICI: ARRIVA IL NUOVO PROGRAMMA. IL CAST è PARTICOLARE

Ma nelle ultime ore, ha rilasciato una lunga intervista al giornale Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato a cuore aperto, e si è confessata per un lato del suo carattere che in pochi conoscevano.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Sono sempre stata una donna decisa. Ho pianto tanto e mi emoziono tanto ancora oggi, ma non mi sono mai sentita fragile. Oggi però credo di aver raggiunto un equilibrio come donna del tutto nuovo”

LEGGI ANCHE —-> MARA VENIER IN COSTUME è UNA BOMBA: “DA TOGLIERE IL FIATO”

La bravissima Alessandra ha concluso, non da molto, la sua relazione con il compagno Stefano Settepani, dopo molti anni di vita insieme, ed ha passato tutta la sua estate in famiglia.

Ha continuato dichiarando, durante l’intervista, che la completezza di una donna non è data dalla presenza di un uomo nella sua vita.

In questi giorni poi, potremmo vedere la bellissima Alessandra Amoroso in televisione ai Seat Music Award che si svolgeranno in modo diverso dal solito.

Ovvero, non verranno premiati gli artisti ma saranno loro che dedicheranno le canzoni ai lavoratori del mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda poi l’uscita del suo nuovo lavoro discografico, Alessandra Amoroso ha deciso di rimandarla a quando potrà “abbracciare” nuovamente il suo pubblico, cosa che al momento non è possibile.

Cosa ne pensate di questa particolare decisione presa dalla bellissima Alessandra Amoroso?