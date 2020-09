Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore a Elodie e Marracash e per quale motivo non è piaciuto ai loro fan.

La coppia formata dalla bellissima e bravissima Elodie e da Marracash, è molto amata dal pubblico.

Ma nelle ultime ore è successo qualcosa di particolare, che non è molto piaciuto, cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando.

Elodie e Marracash: aprono una bottiglia di champagne e buttano il tappo in mare

Marracash ed Elodie sono molto amati dal pubblico, sia per la loro vita privata e di coppia, che a livello professionale.

Sono infatti due artisti molto amati ed apprezzati, ma nelle scorse ore, è successo qualcosa di particolare.

Il fatto è stato pubblicato direttamente da Elodie sul suo profilo social di Instagram, ma ha fatto arrabbiare un po’ di persone.

Ma partiamo dall’inizio, ovvero Elodie e Marracash al momento si trovano in vacanza a Venezia, dove si stanno godendo anche dei romantici giri con barca.

Durante una gita per i canali, Marrachash decide di stappare una bottiglia di champagne, ma il tappo finisce in mare, ed in molti non hanno apprezzato il gesto compito dal noto cantante.

Un gesto che può avere un grande impatto ambientale, perché in estate spesso può succedere di assistere a questa scena.

E voi cosa ne pensate di quanto è accaduto ed è stato riportato nelle storie di Instagram da Elodie?