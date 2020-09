Noemi sorridente su Instagram con un post che cattura l’attenzione dei suoi follower che impazziscono per lei come donna e come artista

La cantante romana è molto amata dai suoi fan. Che l’apprezzano sia come artista che come donna. Un personaggio schietto e diretto, che ama articolare degli argomenti anche sui social. Su Instagram spesso scrive della sua vita a di sé stessa. Ma non perde occasione per prendere spunto da fatti ed argomenti che riguardano la collettività. Il suo carattere la porta ad entrare nelle varie tematiche e criticità anche in modo profondo. Per questo motivo è molto apprezzata dal suo pubblico che stravede per lei non solo per come è brava da artista e cantante. Spesso conversa sui social anche con i suoi ammiratori. Poco fa Noemi ha pubblicato un post con un lungo commento ed una sua foto. La sua trasformazione fisica è completata già da qualche mese. Con la perdita di peso grazie a degli integratori che le hanno fatto quasi perdere del tutto l’aspetto rispetto a prima. Con i follower che non credevano all’inizio a quel cambiamento radicale. Poco fa come detto ha pubblicato un post su Instagram con questo commento: “Sorrido per tutto ciò che sta per arrivare ❤️. Solo chi ha il cuore di un sopravvisuto conosce davvero se stesso. Ho imparato che gli errori commessi hanno un valore inestimabile quando ne cogliamo il senso. Morale della storia? Rialziamoci sempre, ancora più forti e preziosi”. Tanti gli apprezzamenti ed i commenti di risposta al suo post di tanti follower. Che come lei stanno combattendo nella vita per rialzarsi da situazioni difficili. Anchein questa circostanza la cantante è stata apprezzata per l’ennesima volta. Per quello che scrive e pensa senza giri di parole. Per la sua passione che ci mette in tutto quello che fa.