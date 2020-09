Miriam Leone irresistibile: in piscina mette in evidenza le sue curve

Miriam Leone personaggio amatissimo dai follower: su Instagram posta una foto che lascia a bocca aperta, con le sue curve in evidenza!

L’attrice è uno dei personaggi più amati del momento. La bellezza siciliana sta attraversando uno dei periodi più felici della sua carriera, con tante partecipazioni anche da protagonista in tantissimi film. Attivissima sui social anche dai set, con la sua bellezza e sensualità non smette di conquistare i cuori dei follower. Che impazziscono per lei. Il suo fisico perfetto con curve da capogiro completano il quadro delle sue armi a disposizione per sedurre tutti i follower. Bravissima attrice, ha davanti a se un futuro da star ancora per tantissimi anni. Ogni sua pubblicazione su Instagram è un successo. Co like e commenti che non si contano. Insomma, il personaggio più ricercato sui social, con le sue foto che non di rado fanno il giro del web. Una diva che riesce a trovare consenso anche fuori dal mondo del cinema.

L’ultimo post ha riscosso una pioggia di like e commenti dai suoi follower

Miriam Leone è stata molto attiva nelle ultime ore sui social. Con delle foto che hanno messo in evidenza la sua assoluta bellezza. Ma anche una forma fisica che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi ammiratori. Che crescono sempre di più. Lo scatto in piscina con la canotta bianca bagnata è stato un successo clamoroso di like e commenti. Con i follower scatenati ed impazziti per la carica di sensualità che traspare dalla foto. In pochi minuti dalla pubblicazione sono stati migliaia i commenti per lei. La didascalia alla sua foto: “La salita è dura, ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico”. Frase che ha colpito i suoi fan che si sono scatenati. Un affetto per l’attrice siciliana che continua ormai da anni anche sui social. Follower che infatti si dicono pazzi di lei.